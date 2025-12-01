Odhalil s předstihem nový iPad Pro M5 brzký příchod nového Apple Studio Display? Tohle tomu nasvědčuje!

Výbava nedávno představeného iPadu Pro s čipem M5 přinesla jednu výraznou novinku, která může předznamenat velký posun u příští generace monitoru Studio Display. Jde o podporu výstupu na externí displeje s obnovovací frekvencí až 120 Hz a technologií adaptivní synchronizace. Ta zásadně snižuje latenci, zlepšuje plynulost pohybu a minimalizuje vizuální artefakty při hrách nebo úpravě videa. Je to poprvé, co iPad podporuje externí monitor se 120 Hz. Časově se tato novinka překrývá s vývojem nové generace Studio Display, na níž Apple pracuje a jejíž uvedení se očekává na začátku příštího roku. Přestože Macy podporují vysokou obnovovací frekvenci již delší dobu, Apple zatím žádný samostatný monitor s frekvencí nad 60 Hz neuvedl.
Fotogalerie
Z různých zdrojů se objevují informace, že Apple připravuje výrazně modernizovaný 27palcový monitor. V interním kódu se již dříve objevily zmínky o zařízení s označením J427, které má obsahovat čip řady A19 Pro. Displej by měl využívat mini-LED podsvícení, přinášející vyšší jas, lepší kontrast a širší barevný rozsah. Tato technologie by nový monitor srovnala s MacBookem Pro, jenž mini-LED už nějaký pátek používá. Pokud Apple skutečně nasadí také 120Hz obnovovací frekvenci, bude nové Studio Display plně odpovídat parametrům současných profesionálních notebooků. Podle dostupných informací by se monitor mohl objevit už příští rok spolu s dalšími Macy vybavenými čipem M5.