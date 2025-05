Apple Studio Display 2 se blíží: Vše, co by měl nabídnout

Apple připravuje novou generaci svého monitoru Studio Display, která by mohla být uvedena na trh koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Zatímco první model byl představen v březnu 2022 a od té doby se nijak výrazně neobměnil, nástupce má přinést důležité inovace v oblasti zobrazovacích technologií.

Dostane mini-LED podsvícení

Podle důvěryhodného analytika Rosse Younga, který dlouhodobě sleduje displeje a dodavatelské řetězce, Apple zachová současnou velikost obrazovky 27 palců, ale nově nasadí mini-LED podsvícení. To by mělo zajistit vyšší jas a kontrastní poměr, a posunout tak kvalitu zobrazení o úroveň výš oproti stávajícímu modelu s klasickým LED podsvícením.

Youngova reputace ve světě Apple úniků je velmi silná – správně například předpověděl velikosti displejů iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max více než rok před jejich uvedením. Jeho informace nyní potvrzují i další renomované zdroje, včetně analytika Ming-Chi Kua a Marka Gurmana z Bloombergu.

Rychlejší obnovovací frekvence

Očekávaný Studio Display 2 by mohl dostat i vyšší obnovovací frekvenci. Už v roce 2024 se v technologickém podcastu Relay FM objevila spekulace o vývoji 90Hz panelu, který by plynuleji zobrazoval video i scrollování textu. I když by stále nedosahoval ProMotion standardu 120 Hz známého z iPhonů nebo MacBooků Pro, představoval by výrazný krok kupředu oproti současným 60 Hz.

Současný Studio Display nabízí 27″ 5K LCD obrazovku s jasem 600 nitů, kamerou, reproduktory a konektivitou přes Thunderbolt 3 a tři USB-C porty. Začíná na ceně 1 599 dolarů. Nový model by mohl být cenově výš, ale Apple zatím žádné detaily oficiálně nepotvrdil.

Fanoušci profesionálních Apple zařízení tak mohou doufat, že už během příštího roku dorazí výrazně lepší Studio Display, který obstojí i mezi prémiovými monitory konkurence.