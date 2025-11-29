To nejlepší, co dorazí na Apple TV v prosinci

Apple TV aktuálně nabízí své předplatné za 199 korun měsíčně. Platforma prožívá zatím nejúspěšnější rok své existence. Prosinec bude v tomto trendu pokračovat a přinese několik zásadních premiér. A to včetně očekávaného hitu F1 The Movie či pokračování sci-fi fenoménu Pluribus.
The First Snow of Fraggle Rock
- Datum uvedení: 5. prosince
- Formát: Film
- Žánr: Rodinný
V novém svátečním příběhu se Fraggles těší na první sníh a s ním spojené tradice. Tentokrát však přiletí jen jediná sněhová vločka a Gobo nedokáže napsat každoroční píseň, na kterou všichni čekají. Aby získal inspiraci, vydává se poprvé do lidského světa.
F1 The Movie
- Datum uvedení: 12. prosince
- Formát: Film
- Žánr: Sportovní drama
Nejočekávanější prosincová premiéra sleduje příběh Sonnyho Hayese (Brad Pitt), kdysi nejnadějnějšího jezdce Formule 1, jehož kariéru téměř ukončila těžká nehoda. Po třiceti letech se potlouká závodními týmy jako najatý pilot, když jej osloví bývalý parťák Ruben Cervantes (Javier Bardem) s prosbou o návrat do F1.
Born to Be Wild
- Datum uvedení: 19. prosince
- Formát: Dokumentární seriál
- Žánr: Přírodopis
Šestidílná série, kterou namluvil Hugh Bonneville, sleduje šest ohrožených mláďat na jejich cestě od narození až po návrat do volné přírody.
V průběhu měsíce budou vycházet nové díly několika stávajících titulů:
- The Last Frontier – do 5. prosince
- Down Cemetery Road – do 10. prosince
- Loot (3. řada) – do 10. prosince
- Pluribus – do 26. prosince
- Palm Royale – do 14. ledna
Prosinec tak uzavírá mimořádně úspěšný rok Apple TV, který přinesl hity jako Severance, Ted Lasso nebo Pluribus. Zvláště premiéra F1 The Movie by měla patřit k největším událostem ve streamovacím světě tohoto roku.