Na Apple TV dnes vychází nový seriál od tvůrce legendárního Breaking Bad! Dáte mu šanci?

Tvůrce legendárního Breaking Bad a Better Call Saul, Vince Gilligan, se po delší pauze vrací na televizní obrazovky s novým projektem. Jeho očekávaný sci-fi seriál Pluribus má dne premiéru dnes na Apple TV+. Hlavní roli ztvárnila Rhea Seehorn, která se proslavila jako Kim Wexlerová z Better Call Saul. Tentokrát však hraje zcela odlišnou postavu. A sice nejnešťastnější ženu na Zemi, která musí zachránit svět před… štěstím.
Fotogalerie
Zápletka seriálu Pluribus se odehrává v blízké budoucnosti, kde záhadná nákaza proměnila celé lidstvo v kolektivní mysl naplněnou neustálou euforií. Jedinou výjimkou je Carol, spisovatelka romantických románů, která zůstala nespokojená, zatímco všichni kolem ní jsou neustále šťastní. Když se o ní dozví samotný prezident, snaží se ji přesvědčit, aby se „připojila“ ke zbytku lidstva. V prvních dvou dílech, které jsou již dostupné ke zhlédnutí, dominuje Rhea Seehorn. A její výkon kombinuje tragikomičnost i existenciální úzkost. V dalších rolích se objevují Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra a Miriam Shor. Kritici zatím reagují pozitivně a označují Pluribus za originální a odvážný návrat Gilligana k žánru sci-fi. První sezóna bude mít celkem devět epizod, které budou vycházet každý pátek až do 26. prosince. Apple TV+ navíc věří v úspěch projektu natolik, že seriál rovnou objednal na dvě sezóny s rozpočtem okolo 15 milionů dolarů za epizodu.