Bude F1: The Movie pokračovat? Tim Cook i režisér naznačují, že se něco chystá

Apple se pomalu chystá vypustit F1 The Movie na Apple TV, ale už teď začíná být slyšet otázka, která visí ve vzduchu možná ještě víc než samotný premiérový stream a to sice, zda se dočkáme pokračování tohoto hitu. A jak se zdá, minimálně tvůrci by do toho šli hned.
Film si užil klasickou trajektorii blockbusteru – letní uvedení na prodej a půjčení, následované prosincovým vstupem do Apple TV. Premiéru ve streamu má 12. prosince, ale už při té příležitosti Variety vyzpovídalo režiséra Josepha Kosinského. Odpověď byla přesně taková, jakou by fanoušci chtěli slyšet – žádné uhýbání, spíš jemné mrknutí ve stylu ano, o pokračování se mluví.
Podobně otevřený byl i Tim Cook, když dostal stejnou otázku na červeném koberci Emmy. Podle něj se téma pokračování už probírá interně a Apple je „neuvěřitelně hrdý“ na to, jaký úspěch film přinesl. Cook navíc vypíchl skvělý výkon Brada Pitta i celé produkce a dodal, že Apple se nemůže dočkat, až film pošle ke všem divákům na službě.
Kosinski pak v rozhovoru pro Deadline ještě přidal osobnější rovinu. Prý by sám rád viděl, kam se dál posune příběh Sonnyho Hayese, APXGP nebo mladého Joshuu Pearce. Tvůrci už si údajně pohrávají s prvotními nápady a zkouší, kam by se další kapitola mohla ubírat. Nejde o nic oficiálního, ale podle tónu je zjevné, že chuť je na všech stranách.
A když si k tomu připočtete fakt, že Apple nedávno urval práva na streamování F1 v USA, celé skládání puzzle začíná dávat poměrně jasný obrázek. Nečekané oznámení sice zatím není na stole, ale je čím dál těžší si představit, že by tenhle příběh skončil jediným filmem.