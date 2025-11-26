Zavřít reklamu

Chystaný iPhone 17e dostane špičkový přední foťák

iPhone
Martin Hradecký
0

Jedním z hlavních vylepšení letošních iPhonů 17 byla nová 18MP přední kamera s funkcí Center Stage. Ta zvládá automaticky sledovat tvář uživatele při videohovorech a upravovat záběr podle pohybu. Nyní se zdá, že tuto funkci dostane i levnější iPhone 17e, nástupce modelu 16e.

Center Stage se poprvé objevila v roce 2021 na iPadu Pro a od té doby si našla cestu do dalších zařízení. V iPhonu 17 navíc dostala vylepšení — kromě vyššího rozlišení se změnila i ohnisková vzdálenost z 23 mm na širších 20 mm, což zlepšuje skupinové záběry i volnost pohybu.

Prémiová výbava i pro „budget“ model

Analytik Jeff Pu tvrdí, že iPhone 17e ponese novou 18MP kameru spolu s funkcí Center Stage. To je překvapením, protože modely „e“ tradičně šetří na výbavě, aby mohly nabídnout nižší cenu. Například iPhone 16e měl jen jeden fotoaparát a chyběl mu MagSafe i Dynamic Island.

Kromě kamery se očekává i čip A19, který se má objevit v celé řadě iPhone 17. Dynamic Island by měl být přítomen také, ale 120Hz ProMotion displej ani druhý zadní fotoaparát se zatím neočekávají.

Podle informací by měl iPhone 17e dorazit v první čtvrtině roku 2026, pravděpodobně v únoru. To by odpovídalo loňskému harmonogramu, kdy iPhone 16e vyšel 28. února. Díky prémiovým funkcím a ceně kolem 599 USD může být iPhone 17e mnohem atraktivnější než jeho předchůdce – i přesto, že základní iPhone 17 může být v tu dobu už zlevněný.

