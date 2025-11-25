iPhone Air fotí stejně jako iPhone 13 Pro. Je to dobře nebo špatně? 

Apple v září představil svůj první iPhone Air, který sice nese unikátní štíhlý design, zároveň má ale několik kompromisů. Vyjma výdrže baterie je tím největším oblast fotoaparátu, protože ten hlavní je tu jen jeden. A nyní prošel odborným testem.
Má sice 48 MPx, takže vám umožní i 2x přiblížení, vyjma dvou dalších a spíše zbytečných přiblížení, kdy konkrétně jde o 1,2x a 1,5x, více možností nemá. Chybí mu jak ultraširokoúhlý objektiv, tak teleobjektiv. Rozhodně nefotí špatně, uživatelé jsou kráceni spíše na kreativitě, protože s takovým omezením toho moc nevymyslí.
DXOMark kvality fotomobilů testuje poměrně komplexně, kdy se tamní redaktoři nyní zaměřili právě na iPhone Air. Ten v oblasti foto nasbíral 134 bodů, v oblasti video 155. Výsledkem je 141 bodů, což stačí na 41. místo žebříčku. To je sdílené, a jsou na něm iPhone 13 Pro, 13 Pro Max a Xiaomi Mi 11 Ultra. Znamená to tedy, že iPhone Air fotí stejně jako čtyři roky starý iPhone? Nikoli.
Takto fotil iPhone Air v našem testu
Mezi pozitiva telefonu patří příjemné barvy, teplé vyvážení bílé a skvělý bokeh. Na druhou stranu redaktoři zaznamenali občasnou nestabilitu expozice a ztrátu zaostření, stejně jako problémy s adaptací vyvážení bílé ve videu. Jediný fotoaparát iPhonu Air ale prý funguje velice podobně jako hlavní fotoaparát iPhonu 17 Pro, což jednoduše znamená, že fotí špičkově, protože ten je v žebříčku na 3. místě. iPhone Air tak body ztrácí právě především v té variabilitě.