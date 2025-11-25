Zavřít reklamu

iPhone Air fotí stejně jako iPhone 13 Pro. Je to dobře nebo špatně? 

iPhone
Adam Kos
Apple v září představil svůj první iPhone Air, který sice nese unikátní štíhlý design, zároveň má ale několik kompromisů. Vyjma výdrže baterie je tím největším oblast fotoaparátu, protože ten hlavní je tu jen jeden. A nyní prošel odborným testem. 

Má sice 48 MPx, takže vám umožní i 2x přiblížení, vyjma dvou dalších a spíše zbytečných přiblížení, kdy konkrétně jde o 1,2x a 1,5x, více možností nemá. Chybí mu jak ultraširokoúhlý objektiv, tak teleobjektiv. Rozhodně nefotí špatně, uživatelé jsou kráceni spíše na kreativitě, protože s takovým omezením toho moc nevymyslí. 

DXOMark kvality fotomobilů testuje poměrně komplexně, kdy se tamní redaktoři nyní zaměřili právě na iPhone Air. Ten v oblasti foto nasbíral 134 bodů, v oblasti video 155. Výsledkem je 141 bodů, což stačí na 41. místo žebříčku. To je sdílené, a jsou na něm iPhone 13 Pro, 13 Pro Max a Xiaomi Mi 11 Ultra. Znamená to tedy, že iPhone Air fotí stejně jako čtyři roky starý iPhone? Nikoli.

Takto fotil iPhone Air v našem testu

iPhone Air fotky 1 iPhone Air fotky 1
iPhone Air fotky 2 iPhone Air fotky 2
iPhone Air fotky 3 iPhone Air fotky 3
iPhone Air fotky 4 iPhone Air fotky 4
iPhone Air fotky 5 iPhone Air fotky 5
iPhone Air fotky 6 iPhone Air fotky 6
iPhone Air fotky 7 iPhone Air fotky 7
iPhone Air fotky 8 iPhone Air fotky 8
iPhone Air fotky 9 iPhone Air fotky 9
iPhone Air fotky 10 iPhone Air fotky 10
iPhone Air fotky 11 iPhone Air fotky 11
iPhone Air fotky 12 iPhone Air fotky 12
iPhone Air fotky 13 iPhone Air fotky 13
iPhone Air fotky 14 iPhone Air fotky 14
iPhone Air fotky 15 iPhone Air fotky 15
iPhone Air fotky 16 iPhone Air fotky 16
iPhone Air fotky 17 iPhone Air fotky 17
iPhone Air fotky 18 iPhone Air fotky 18
iPhone Air fotky 19 iPhone Air fotky 19
iPhone Air fotky 20 iPhone Air fotky 20
iPhone Air fotky 21 iPhone Air fotky 21
iPhone Air fotky 23 iPhone Air fotky 23
iPhone Air fotky 24 iPhone Air fotky 24
iPhone Air fotky 25 iPhone Air fotky 25
iPhone Air fotky 26 iPhone Air fotky 26
iPhone Air fotky 27 iPhone Air fotky 27
iPhone Air fotky 28 iPhone Air fotky 28
iPhone Air fotky 30 iPhone Air fotky 30
iPhone Air fotky 22 iPhone Air fotky 22
iPhone Air fotky 31 iPhone Air fotky 31
iPhone Air fotky 32 iPhone Air fotky 32
iPhone Air fotky 33 iPhone Air fotky 33
iPhone Air fotky 34 iPhone Air fotky 34
iPhone Air fotky 35 iPhone Air fotky 35
iPhone Air fotky 36 iPhone Air fotky 36
iPhone Air fotky 37 iPhone Air fotky 37
iPhone Air fotky 38 iPhone Air fotky 38
iPhone Air fotky 39 iPhone Air fotky 39
iPhone Air fotky 40 iPhone Air fotky 40
iPhone Air fotky 41 iPhone Air fotky 41
iPhone Air fotky 42 iPhone Air fotky 42
iPhone Air fotky 43 iPhone Air fotky 43
Mezi pozitiva telefonu patří příjemné barvy, teplé vyvážení bílé a skvělý bokeh. Na druhou stranu redaktoři zaznamenali občasnou nestabilitu expozice a ztrátu zaostření, stejně jako problémy s adaptací vyvážení bílé ve videu. Jediný fotoaparát iPhonu Air ale prý funguje velice podobně jako hlavní fotoaparát iPhonu 17 Pro, což jednoduše znamená, že fotí špičkově, protože ten je v žebříčku na 3. místě. iPhone Air tak body ztrácí právě především v té variabilitě.

