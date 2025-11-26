Vývojář rozjel iPadOS 26 na iPhone 17 Pro Max

Jestli se něco Applu v iPadOS 26 skutečně hodně povedlo, pak je to nový typ multitaskingu s okny á la macOS, která si lze různě zvětšovat či zmenšovat, potažmo skládat po ploše zařízení. Díky tomu se tak z iPadu stává zařízení opět o něco bližší Macům, což by mohlo do budoucna přilákat spousty nových uživatelů, kteří doposud nemohli přijít jablečným tabletům na chuť právě kvůli odlišnosti jeho OS od toho „Macovského“. A jak navíc nyní ukazuje jeden šikovný vývojář, systém oken by slušel i iPhonům. Ostatně, posuďte sami.
First look of iPadOS on iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/PMynlGLVFw
— Duy Tran (@khanhduytran0) November 15, 2025
Video s iPadOS 26 na iPhone 17 Pro Max se objevilo konkrétně na účtu kutila Duy Tran, který vysvětlil, že ke zprovoznění softwaru pro iPad na iPhonu byla využita chyba, kterou Apple opravil v iOS a iPadOS 26.2. Je nicméně evidentní, že displej iPhonu 17 Pro Max by pro leckteré úlohy s vícero okny svou velikostí zcela dostačoval. A co víc – Apple chystá na příští rok představení prvního ohebného iPhone, který by měl nabízet opravdu velký vnitřní displej, na kterém by byl tento systém oken ještě využitelnější. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se nyní možná díváme na to, co nás na iPhonech čeká již příští rok.