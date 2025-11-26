Zavřít reklamu

iPhone Pocket je již beznadějně vyprodaný po celém světě

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple navázal spolupráci s japonskou módní značkou ISSEY MIYAKE a společně uvedly na trh netradiční doplněk s názvem iPhone Pocket. Jde o pletené pouzdro, které bylo navrženo tak, aby pohodlně a stylově pojalo iPhone. Navzdory tomu, že jde o poměrně netypické příslušenství, prodalo se během několika dní do posledního kusu ve všech zemích, kde bylo uvedeno. iPhone Pocket se začal prodávat 14. listopadu prostřednictvím oficiálního obchodu Apple. K dispozici byl v USA, několika evropských zemích i v Asii. V americkém obchodě zmizel prakticky okamžitě, zatímco v Jižní Koreji a dalších státech se některé varianty držely o něco déle. V posledních dnech však byla doprodána i tato omezená zásoba.

Mohlo by vás zajímat

Apple nabízel dvě délky. Kratší model byl dostupný v osmi barevných odstínech, například citronové, mandarinkové, růžové, modré Peacock či klasické černé. Delší varianta byla nabízena v tlumenějších tónech, například v odstínu skořice nebo safíru. Ceny v USA se pohybovaly od 149,95 do 229,95 dolarů. iPhone Pocket je navržen tak, aby byl flexibilní. Pouzdro lze nosit v ruce, připevnit na tašku nebo ho mít přímo na těle.

IMG 1252 IMG_1252
Recenze apple iPhone pocket Recenze apple iPhone pocket
Recenze apple iPhone pocket
IMG 1228 IMG_1228
IMG 1238 IMG_1238
IMG 1248 IMG_1248
IMG 1267 IMG_1267
IMG 9635 IMG_9635
IMG 9638 IMG_9638
IMG 9645 IMG_9645
IMG 9651 IMG_9651
IMG 9653 IMG_9653
IMG 9655 IMG_9655
IMG 9656 IMG_9656
IMG 9658 IMG_9658
IMG 9659 IMG_9659
IMG 9666 IMG_9666
IMG 9672 IMG_9672
IMG 9683 IMG_9683
Vstoupit do galerie

Apple zdůrazňuje, že pouzdro je vyrobeno v Japonsku pomocí jedinečné 3D pletené technologie, která vznikla v rámci výzkumu značky ISSEY MIYAKE. Inspirací byl koncept „jednoho kusu látky“, známý z ikonického plisovaného oblečení této módní značky. Na samotném návrhu spolupracovalo také Apple Design Studio. Protože jde o limitovanou edici, není zřejmé, zda Apple a ISSEY MIYAKE ještě někdy doplní zásoby. V tuto chvíli je iPhone Pocket vyprodán celosvětově a další dostupnost je nejistá.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.