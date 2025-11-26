iPhone Pocket je již beznadějně vyprodaný po celém světě

Apple navázal spolupráci s japonskou módní značkou ISSEY MIYAKE a společně uvedly na trh netradiční doplněk s názvem iPhone Pocket. Jde o pletené pouzdro, které bylo navrženo tak, aby pohodlně a stylově pojalo iPhone. Navzdory tomu, že jde o poměrně netypické příslušenství, prodalo se během několika dní do posledního kusu ve všech zemích, kde bylo uvedeno. iPhone Pocket se začal prodávat 14. listopadu prostřednictvím oficiálního obchodu Apple. K dispozici byl v USA, několika evropských zemích i v Asii. V americkém obchodě zmizel prakticky okamžitě, zatímco v Jižní Koreji a dalších státech se některé varianty držely o něco déle. V posledních dnech však byla doprodána i tato omezená zásoba.
Apple nabízel dvě délky. Kratší model byl dostupný v osmi barevných odstínech, například citronové, mandarinkové, růžové, modré Peacock či klasické černé. Delší varianta byla nabízena v tlumenějších tónech, například v odstínu skořice nebo safíru. Ceny v USA se pohybovaly od 149,95 do 229,95 dolarů. iPhone Pocket je navržen tak, aby byl flexibilní. Pouzdro lze nosit v ruce, připevnit na tašku nebo ho mít přímo na těle.
Apple zdůrazňuje, že pouzdro je vyrobeno v Japonsku pomocí jedinečné 3D pletené technologie, která vznikla v rámci výzkumu značky ISSEY MIYAKE. Inspirací byl koncept „jednoho kusu látky“, známý z ikonického plisovaného oblečení této módní značky. Na samotném návrhu spolupracovalo také Apple Design Studio. Protože jde o limitovanou edici, není zřejmé, zda Apple a ISSEY MIYAKE ještě někdy doplní zásoby. V tuto chvíli je iPhone Pocket vyprodán celosvětově a další dostupnost je nejistá.