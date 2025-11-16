Recenze iPhone Pocket: Tohle není produkt, tohle je zážitek!

Apple začal dnes ráno prodávat pár desítek metrů od nás, jako na jediném místě v celé Americe, svůj nejnovější produkt iPhone Pocket, který vznikl spojením s exkluzivní módní značkou ISSEY MIYAKE z Japonska. Nejedná se ani tak o produkt, jako spíše o pop-up, který trval pouze pár hodin, během kterých se iPhone Pocket navždy vyprodal. I když měl Apple, jak sami zaměstnanci tvrdili, připravené celkem velké zásoby, vyprodala se tato novinka na celém světě během pár hodin s tím, že pokud jste si ji nestihli koupit, už nikdy v životě si ji od Applu nekoupíte. Apple totiž udělal poprvé ve své historii exkluzivitu, kterou vyrobil jen jednou s tím, že ji už nikdy nenaskladní. Kdo tedy dnešní prodeje nestihl nebo neměl tu možnost se jich zúčastnit, má navždy smůlu, žádné doplnění skladů se totiž nechystá.
Já jsem si pořídil iPhone Pocket v barvě Lemon, moje manželka pak v barvách Pink a Black. Ve všech třech případech jsme sáhli po krátké variantě s tím, že žena ji chce nosit primárně na kabelkách, batůžcích nebo na pásku, případně na zápěstí. Já jsem naopak chtěl vyzkoušet, zda mě tato vychytávka bude bavit, a proto jsem zvolil barvu, která dokáže oživit jakýkoli outfit.
Bavit se o kvalitě zpracování je zbytečné, pokud se podíváte na fotografie, hned na první pohled vám musí být jasné, že zde se bavíme o kvalitní hi-tech tkanině, která patří mezi to nejlepší, co textilní průmysl dokáže v dnešní době vyprodukovat. Četl jsem posměšky o tom, jak se jedná o kus hadru a podobně, ale zde se jedná naopak o to nejlepší, co lze vyrobit. Celý iPhone Pocket je vyrobený pomocí 3D pletené konstrukce, která dokáže pojmout nejen iPhone, ale klidně i klíče, AirPody a peněženku, a to díky tomu, že ji můžete velmi jednoduše roztáhnout. Látka se však stále stahuje, proto obepne dokonale cokoli, co do této kapsičky dáte, a je jedno, co to bude. Zároveň, díky smršťování látky, nemusíte mít obavu, že by vám telefon nebo cokoli dalšího jednoduše vypadlo, a i když jsme měli ze začátku obavy, po pár minutách jsme zjistili, že je prakticky nemožné, aby telefon z kapsičky vypadl, aniž byste to chtěli. Látka je velmi příjemná na dotek a zajímavé na ní je to, že pokud je kapsička prázdná, prakticky vypadá pouze jako kus látky, bez toho, aniž by byla vidět ona kapsa nebo naopak poutko, za které je možné ji připnout prakticky kamkoli vás napadne. Jednoduše provléknete kolem smyčky samotnou kapsičku s telefonem a můžete ji pověsit kamkoli chcete, ať už je to kabelka, řídítka kola, kočárek, zápěstí nebo cokoli, co vás jen napadne.
Kontroverzní cena? Neblázněte!
Co se ceny týká, Apple prodával iPhone Pocket exkluzivně na místech, kde se měsíční cena nájmu za průměrný byt pohybuje okolo 10 000 $, na místech, kde lidé denně utratí 300–400 $ za kávu, oběd, večeři a nějakou tu zábavu. Spojil se s jednou z nejdražších módních značek na světě, která pro Japonsko znamená něco jako pro Evropu Loro Piana. ISSEY MIYAKE je známý využitím 3D pletených konstrukcí, tepelného tvarování, experimentálních vláken a futuristických střihů. Spolupracuje s inženýry, architekty, umělci i vědci. Značka stojí za řadou projektů, kde textil reaguje na světlo, teplo nebo pohyb. Apple tedy rozhodně nezvolil jen tak nějaký kus hadru od neznámého designéra, ale ikonu, která změnila doslova a do písmene svět módy. Pokud se vám zdá tento produkt drahý, je to naprosto v pořádku, není určen pro vás. Pokud vám to stále nestačí a máte pocit, že Apple cenu přestřelil, pak vězte, že bylo celosvětově vyprodáno během 3 hodin, s tím, že například zde v Apple Soho, kde jsem koupil tyto iPhone Pocket já, bylo vyprodáno téměř okamžitě a na oběd zbývala poslední barva. Apple tedy nemusí před nikým obhajovat cenu. Kdyby byla nepřiměřená, nedokázal by to, co dokázal. Mimochodem, jakmile bylo vyprodáno, začaly se na eBay objevovat přeprodeje, kdy se lidé nebáli říct si za jeden takový iPhone Pocket částku 5000 $, tedy 120 000 Kč.
Co tím Apple vlastně sledoval?
To, že spousta lidí nepochopila, co tím Apple sledoval, je z pohledu například českých médií rozčilujících se nad cenou celkem úsměvné, ovšem z pohledu Applu to byl naprosto skvělý krok. Nezačal totiž prodávat nový produkt, udělal pop-up, svůj vůbec první pop-up v historii, a na pár hodin na pár místech světa uvedl produkt, který se stal naprostou exkluzivitou. Apple má celosvětově přes 500 Apple Store prodejen a tento produkt prodával exkluzivně v 10 z nich a to pouze tam, kde to žije módou. O online prodejích se nemá význam bavit, protože co se Online Apple Store týká, tam se v podstatě jen během jednoho refreshnutí změnil status z „coming soon“ na „sold out“. Tak rychle, že to nepamatuje ani Travis Scott při dropu svých tenisek. Apple si tak vyzkoušel, že o exkluzivity je zájem, že může podobné pop-up prodeje dělat častěji a lidé je budou milovat a budou jeho produkty kupovat. Navíc tím získal srdce mladých, kteří jsou zvyklí čekat v řadách na dropy a následně řešit extrémní ceny při resellu. To už v případě iPhonu nefungovalo a o Applu se pomalu, ale jistě přestávalo u mladé generace mluvit. Nyní se mu to podařilo zvrátit jednou jedinou akcí, doslova a do písmene během pár hodin, a z Applu se opět stalo něco, na co lidé stojí fronty a co milují. Právě tímto se buduje zájem o značku, zájem o rychlé a exkluzivní prodeje a je to něco, co v celosvětovém měřítku dělá v současné době téměř každý, kdo něco znamená, ať už je to Kith, Supreme, Rhode, Travis Scott a mnoho dalších.
Apple mi po letech opět vykouzlil úsměv na tváři
Apple dokázal prodejem iPhone Pocket mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát, a vůbec nešlo o produkt, o kterém si může každý myslet, co chce. Ani já vám nebudu vnucovat nějaký můj názor. Pokud jste zrovna měli možnost být na místě, kde se prodeje odehrávaly, bylo jen na vás, zda jste si jej koupili nebo ne, a sami víte, proč ano nebo ne. Za mě to však byl krok, kterým si mě Apple zase získal, byla to ta blbost, kterou potřeboval udělat, aby přilákal lidi do Apple Store a dal jim něco, na co již roky nejsou zvyklí, a byl to za mě mnohem lepší krok, než kdybych se šel dnes podívat na novou Apple TV nebo na HomePod mini, které stejně nepřinesou vůbec nic nového.
Samotný produkt je takový, jaký je, extrémně prémiový, extrémně fashion, a pokud milujete módu, obzvlášť tu, co se nosí na místech, kde se iPhone Pocket dropoval, pak je to něco, co se bude vyjímat na vašem zápěstí, na vaší kabelce, jako crossbody strap nebo jakkoli vás jen napadne. Moje žena si koupila růžový a černý, já jsem sáhl po žlutém a musím říct, že i když jsem tomu ze začátku nevěřil, tak mě to neskutečně baví a na manželce to vypadá jako skvělý módní doplněk, navíc v tomto případě funkční.