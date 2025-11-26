Zavřít reklamu

iPad mini dostane OLED displej, pár měsíců si ale ještě počkáme

iPad
Jiří Filip
0

Není tomu tak dlouho, co se ve fanouškovském světě Applu začalo šuškat o tom, že kalifornský gigant počítá u další generace svého nejmenšího tabletu s OLED displejem. Pokud jste však doufali v to, že iPad mini s tímto typem displeje dorazí co nevidět, jste na omylu. Podle zdrojů dobře informovaného leakera Majin Bu se totiž zdá, že si na tablet počkáme dobrého tři čtvrtě roku. 

Mohlo by vás zajímat

S informací o relativně dlouhém čekání na nový iPad mini přišel před pár hodinami leaker Instant Digital působící na sociální sítí Weibo. Ten se nechal slyšet, že zvěsti o novém iPadu mini s OLED displejem jsou reálné, avšak zařízená je stále ve vývoji s tím, že s jeho představením se počítá nejdříve ve třetím čtvrtletí příštího roku, ne-li později. Po iPadu mini má pak na OLED panel přejít i iPad Air, který by se jej měl dočkat někdy v roce 2027. V obou případech se pak můžeme samozřejmě těšit na perfektní černou, živé barvy i velmi dobrý kontrast. Právě těmito vlastnostmi totiž OLED displeje vynikají.

iPad mini 2021 iPad mini 2021
iPad mini camera iPad mini camera
iPad mini 5G iPad mini 5G
Apple iPad mini 2021 Apple iPad mini 2021
iPad mini bok iPad mini bok
Touch id ipad mini Touch id ipad mini
mini ipad mini ipad
ipad mini 2021 ipad mini 2021
iPad mini 5G iPad mini 5G
iPad mini 5G iPad mini 5G
Vstoupit do galerie

Co se pak týče dalších specifikací chystaného iPadu mini, pokud u něj doufáte v čip řady M, musíme vás zklamat. Apple u něj totiž i nadále počítá s čipem řady A, konkrétně pak s A19 Pro z iPhone 17 Pro či Air. Zařízení tak bude skvěle výkonné, z hlediska zobrazovacích schopností na naprosté špici a přitom stále perfektně kompaktní. A pokud u něj Apple nepřestřelí cenu, může se jednat o solidní prodejní hit. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.