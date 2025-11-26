iPad mini dostane OLED displej, pár měsíců si ale ještě počkáme

Není tomu tak dlouho, co se ve fanouškovském světě Applu začalo šuškat o tom, že kalifornský gigant počítá u další generace svého nejmenšího tabletu s OLED displejem. Pokud jste však doufali v to, že iPad mini s tímto typem displeje dorazí co nevidět, jste na omylu. Podle zdrojů dobře informovaného leakera Majin Bu se totiž zdá, že si na tablet počkáme dobrého tři čtvrtě roku.
S informací o relativně dlouhém čekání na nový iPad mini přišel před pár hodinami leaker Instant Digital působící na sociální sítí Weibo. Ten se nechal slyšet, že zvěsti o novém iPadu mini s OLED displejem jsou reálné, avšak zařízená je stále ve vývoji s tím, že s jeho představením se počítá nejdříve ve třetím čtvrtletí příštího roku, ne-li později. Po iPadu mini má pak na OLED panel přejít i iPad Air, který by se jej měl dočkat někdy v roce 2027. V obou případech se pak můžeme samozřejmě těšit na perfektní černou, živé barvy i velmi dobrý kontrast. Právě těmito vlastnostmi totiž OLED displeje vynikají.
Fotogalerie
Co se pak týče dalších specifikací chystaného iPadu mini, pokud u něj doufáte v čip řady M, musíme vás zklamat. Apple u něj totiž i nadále počítá s čipem řady A, konkrétně pak s A19 Pro z iPhone 17 Pro či Air. Zařízení tak bude skvěle výkonné, z hlediska zobrazovacích schopností na naprosté špici a přitom stále perfektně kompaktní. A pokud u něj Apple nepřestřelí cenu, může se jednat o solidní prodejní hit.