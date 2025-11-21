iPad 12 se blíží! Co o něm zatím víme?

Apple pracuje na 12. generaci svého nejdostupnějšího iPadu, který by měl být uveden na trh na jaře 2026. Ačkoliv nepůjde o revoluční model, dočkáme se zajímavých vylepšení, zejména v oblasti výkonu a konektivity. Pokud tedy plánujete nákup iPadu, vyplatí se možná ještě chvíli počkat.
Design zůstává stejný, možná s novými barvami
Podle dostupných informací nezmění iPad 12. generace svůj vzhled. Zachová si tak 11″ displej s širšími rámečky a Touch ID v postranním tlačítku. Konstrukce zůstává 7 mm silná, což z něj dělá nejtlustší iPad v nabídce. Displej typu Retina LED stále nebude podporovat ProMotion, širší barevný gamut P3 ani laminaci.
Novinka by se mohla objevit v nových barevných variantách, přičemž současná nabídka zahrnuje modrou, růžovou, žlutou a stříbrnou. Kamera, USB‑C port i podpora příslušenství (např. Apple Pencil) zůstávají nezměněny.
Výkon, Apple Intelligence a rychlejší síťové připojení
Hlavní novinkou bude nasazení čipu A18, který Apple použil v iPhonech 16. generace. Čip je vyroben 3nm procesem, přináší výrazné zlepšení výkonu a energetické účinnosti a hlavně podporuje Apple Intelligence – novou sadu funkcí založených na umělé inteligenci, kterou předchozí model s A16 nepodporuje.
Očekává se také nárůst paměti RAM ze 6 na 8 GB, což je nezbytné právě kvůli Apple Intelligence. Vylepšení se dočká i připojení – iPad by měl obsahovat čip N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Pokud se to potvrdí, půjde o první levný iPad s možností připojení na 6GHz sítě.
Fotogalerie
U mobilních verzí se spekuluje o modemu vlastní výroby (C1 nebo C1X), který je úspornější než čipy od Qualcommu. Cenu Apple zřejmě ponechá stejnou jako u aktuální 11. generace – od 349 USD za 128GB verzi. U nás se prodává za cenu 8 890 Kč. Oficiální uvedení se očekává v období březen až duben 2026, pravděpodobně spolu s aktualizací iPadu Air.
Proste nenáročný tablet na bežný konzum, ktorý bohato stačí…
Ja mám síce predposledný AIR, ale keď „ľahne“, bude stačiť aj 12.tka!