Apple vydal skvělé nové tapety pro iPhone, iPad, Mac a ciferník pro Apple Watch! Stáhněte si je přímo zde

Pokud máte rádi tapety pro iPhony, iPady či Macy vytvořené přímo Applem, zbystřete! Kalifornský gigant totiž otevírá 6. prosince v Pekingu nový Apple Store a aby zájem o tuto otevíračku rozdmýchal Apple na maximální možnou úroveň, rozhodl se zveřejnit tapety pro iPhony, iPady a Macy spolu s ciferníkem pro Apple Watch, přičemž vše jako již tradičně rozdává zcela zdarma.
Fotogalerie
Tapetu si z naší galerie můžete stáhnout jednoduše tak, že ji maximalizujete přes lupu v levém horním kraji (poté, co si tapetu zobrazíte ve velkém galeriovém prohlížeči). Pak už stačí jen obrázek stáhnout, nastavit si jej jako tapetu a je hotovo. Váš iPhone, iPad nebo Mac je rázem zkrášlen grafikou vytvořenou přímo Applem. Pokud vás pak láká ciferník pro Apple Watch, respektive fotociferník se slazeným odstínem hodin, ten si můžete stáhnout zde. Je však třeba jej stáhnout pře iPhone.
Ciferník pro Apple Watch stáhnete zde (je třeba otevřít přes Safari na iPhone)