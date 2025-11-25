Apple vám v nové reklamě laicky vysvětlí, jak funguje nový systém chlazení v iPhone 17 Pro. A pravděpodobně vás tím pobaví

Apple ve své nejnovější reklamě názorně ukazuje jednu z největších technických novinek letošních iPhonů 17 Pro. A sice pokročilý systém chlazení pomocí vapor chamber. Tato technologie, dosud běžná spíše u herních notebooků a výkonných zařízení, umožňuje efektivně odvádět teplo a udržet stabilní výkon i při extrémní zátěži. Zatímco běžné telefony využívají grafitové vrstvy či kovové destičky, iPhone 17 Pro přechází na řešení, které pracuje s uzavřeným okruhem kapaliny. Při dosažení určité teploty se kapalina uvnitř odpaří, pára se přesune k chladnějším částem konstrukce, kde opět zkondenzuje, a tím odvádí teplo ven. Tento cyklus se opakuje mnohokrát za sekundu a umožňuje procesoru pracovat s výrazně vyšší rezervou.
Vzhledem k tomu, že princip vapor chamber není pro běžného uživatele úplně snadno uchopitelný, Apple jej demonstruje pomocí kreativního videa. V reklamě dopadne muži na hlavu kapka vody, která se okamžitě vypaří a ochladí ho. Tedy stejně jako vapor chamber chladí nový čip A19 Pro. Následuje sekvence, kde muž běží, hraje na piano, skládá Rubikovu kostku a překonává betonové zdi, což symbolizuje masivní výkon čipu. Spot končí sloganem „Vapor cooled for serious performance“. Jasným poselstvím o tom, že chladnější zařízení znamená spolehlivější výkon či fps stabilitu při hrách. Nová reklama tak nejen představuje funkci, která bude klíčová pro další generace výkonných iPhonů, ale zároveň ukazuje, že Apple se stále více zaměřuje na technické parametry, které byly dříve doménou speciálních zařízení.