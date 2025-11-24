Ve výrobě displejů pro nové iPhony 17 Pro to vře! Apple zcela vyškrtl jednoho z výrobců

Vypadá to, že příběh displejů pro iPhone 17 Pro nabral v posledních týdnech docela nečekaný směr. Podle informací ZDNet Korea totiž Apple na poslední chvíli škrtl velkou zakázku u BOE a celé plánované objemy převedl k Samsungu. A to i přesto, že BOE mělo být už dávno ve fázi příprav na hromadnou výrobu. Jenže realita ukázala, že papírové schválení je jedna věc a skutečná spolehlivost panelů věc druhá.
BOE prý narazilo na klasickou kombinaci nepříjemností ve formě nízké výtěžnosti, problémů s konzistencí a hlavně neschopností splnit přísné LTPO požadavky Applu. Právě LTPO je přitom klíčová technologie, bez které by mohly jít k ledu funkce jako vždy zapnutý displej nebo 120Hz ProMotion. Zkrátka vše, co dělá z Pro modelů Pro modely. A protože BOE doposud LTPO panely Applu nikdy nedodávalo, tady se ukázalo, že tahle laťka byla zkrátka vysoko až příliš.
Fotogalerie
Ironií je, že BOE prý technické nedostatky nakonec vyřešilo, avšak už pozdě. V momentě, kdy se situace stabilizovala, už měl Apple nový plán na stole a v Cupertinu patrně došli k závěru, že riskovat zpoždění u klíčového produktu nemá smysl. Samsung tak bere nejen původních 80 milionů panelů, ale nově i část původně přidělenou BOE, takže jeho letošní dodávky zřejmě vyskočí někam k 90 milionům kusů.
Z pohledu Applu se tedy nic nemění. Když jde o špičkové OLED panely, pořád spoléhá primárně na Samsung a LG, a to i přesto, že se BOE dlouhodobě snaží urvat větší podíl. Tenhle příběh ale ukazuje, že cesta na vrchol displejové ligy je dlouhá a na chyby tam není místo. A už vůbec ne v roce, kdy se očekává, že iPhone 17 Pro vytáhne zase pár nových triků z rukávu.