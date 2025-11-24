Reebok představil vlastní chytrý prsten! Chce zatopit Oura Ringu, Ultrahuman i Samsungu

Chytré prsteny se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě, čehož si začínají všímat už i opravdu zvučná jména nejen technologického světa. Krásným příkladem je výrobce sportovního oblečení Reebok, který se rozhodl, že už nechce jen koukat na úspěch Oura Ringu nebo nedávno představeného Samsung Galaxy Ringu. Místo toho přichází s vlastním chytrým prstenem, který logicky míří tam, kam jeho nabídka oblečení. Cílem Reebok prstenu je tedy nabídnout jednodušší, pohodlnější a komplexnější pohled na zdraví uživatele.
Reebok se na vývoj nespoléhal sám a dal dohromady síly s fitness specialisty z F45. Výsledkem je Reebok Smart Ring coby zařízení, které na první pohled nabízí stejný mix senzorů, jaký dnes považujeme za standard. Prsten tak sleduje srdeční tep, okysličení krve, tělesnou teplotu i variabilitu srdečního rytmu. Nechybí ani akcelerometr pro kroky a aktivitu či měření stresu a problém není ani detailní sledování spánku.
Fotogalerie
Reebok navíc zkusil do své novinky přidat jeden detail, kterým chce soupeřům tak trochu vypálit rybník. Jde o One Score coby jednoduché číselné hodnocení od 0 do 100, které shrnuje všechny klíčové zdravotní, fitness a wellness ukazatele do jediné hodnoty. Nemusíte tak projíždět grafy, přepínat záložky a luštit trendy. Jinými slovy, jedno číslo vám řekne, jak na tom právě jste. Spánek i stres si vedou vlastní skóre, takže přehled získáte skutečně na první dobrou.
Co se týče dalších specifikací, prsten je k dispozici v matně černé a stříbrné a lesklé zlaté variantě, přičemž jeho vnější plášť je vyroben z titanu. Výrobce udává slušnou výdrž 5 až 7 dní na jedno nabití s tím, že je samozřejmě voděodolný. O integraci s Apple Zdraví sice v technických specifikacích nepadlo ani slovo, zato se však můžete podívat na sérii screenshotů z doprovodné aplikace. Cena tohoto gadgetu je 249 dolarů a bohužel, alespoň prozatím je dostupný jen v USA. Ale kdo ví, třeba jej Reebok s ohledem na jeho popularitu začne v dohledné době prodávat i jinde.
Pokud vás láká skvělý chytrý prsten, Ultrahuman Ring Air lze sehnat za bezkonkurenční cenu zde