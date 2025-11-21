Ultrahuman Ring Pro: Ultrahuman chystá nový chytrý prsten! Jeho hlavní novinku si zamilujete

Ve světě chytrých prstenů je v posledních letech poměrně živo. Se svými modely totiž přichází čím dál tím víc výrobců, kteří se navzájem předhání v tom, kdo dokáže dodat zajímavější funkce za co nejlepší cenu. Nad všemi těmito výrobci však ční dvojice, která se zdá být dlouhodobě v tomto směru nejdál – konkrétně Oura a Ultrahuman. A jak se nyní zdá, druhá jmenovaná firma intenzivně vyvíjí model, kterým by se chtěla přihlásit o trůn pro krále chytrých prstenů.
V současnosti prodává Ultrahuman jen jeden model, konkrétně Ring Air. Už samotný název tak do jisté míry (a znalosti názvosloví jiných společností v čele s Applem) naznačuje, že by v budoucnu mohla dorazit i další modelová řada. A to se nyní zdá být prakticky potvrzeno, paradoxně pak kvůli soudní tahanici s konkurenční Ourou. V rámci té byl totiž společnosti Ultrahuman udělen kvůli porušení patentů Oury zákaz dovozu a prodeje jeho prstenů na území USA, na což reagoval Ultrahuman oficiálním vyjádřením v říjnu, ve kterém se nechal slyšet, že nový design prstenu je již ve vývoji a bude v USA uveden na trh co nejdříve.
Fotogalerie
Na tom by ještě nebylo nic až tak zajímavého, kdyby si ovšem již v červenci letošního roku Ultrahuman nezaregistroval ochrannou známku na název „Ultrahuman Ring Pro“, což je model, který doposud neprodával a je tedy jasné, že s ním do budoucna počítá. Registrace navíc proběhla pár měsíců poté, co Oura rozjela soudní tahanici ohledně patentů, což do jisté míry naznačuje, že je Ring Pro odpovědí právě na tento soud.
V rámci registrace ochranné známky pak odhalil Ultrahuman mimo jiné i první zásadní novinku, kterou by měl Ring Pro nabídnout. Je jí konkrétně integrace NFC čipu, který by umožnil bezkontaktní placení, což je funkce, po které mnozí uživatelé modelu Air dlouho volají. Vedle toho se pak dá samozřejmě počítat i s přesnějšími senzory pro monitoring zdraví, ale třeba i lepší výdrž a tak podobně. Co se pak týče uvedení novinky na trh, vzhledem k tomu, že Ultrahuman momentálně v USA nesmí prodávat svůj model Air, je jasné, že mu samotnému jde o to, aby byl prsten uveden co nejdříve. V kuloárech se proto šušká buď o konci letoška, nebo začátku roku příštího. Nechme se tedy překvapit, s čím nakonec výrobce dorazí.