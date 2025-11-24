Zavřít reklamu

Každý zaměstnanec Applu vydělá téměř 2,5 milionu dolarů, přesto to není nejvíc na světě!

Vše o Apple
Jan Vajdák
Apple je dlouhodobě jednou z nejziskovějších firem na světě. Čili informace o výši tržeb na jednoho zaměstnance nepřekvapí. Samotná hodnota je však mimořádně vysoká. Podle dat společnosti OnDeck dosahuje 2 413 171 dolarů na zaměstnance. Přesto to Applu nestačí k prvnímu místu. OnDeck, která se zabývá finančním poradenstvím pro malé podniky, vysvětluje, že RPE (Revenue per Employee) je často používaná metrika ukazující produktivitu firmy. Výpočet je jednoduchý. Celkové roční tržby se vydělí počtem zaměstnanců. Ačkoliv metrika nezohledňuje faktory, jako je firemní kultura či dlouhodobé investice, stále jde o praktický ukazatel hodnoty vytvářené pracovním týmem. V žebříčku vychází Apple následovně:

  1. Nvidia: 4 408 784 USD
  2. Netflix: 4 153 125 USD
  3. Apple: 2 413 171 USD
Důvodem, proč Apple zaostává za konkurencí, je především jeho rozsáhlá síť prodejen. Zatímco Nvidia či Netflix zaměstnávají relativně málo lidí, Apple má díky Apple Store přibližně 164 tisíc zaměstnanců, což celkový průměr RPE výrazně snižuje. V celkovém pořadí všech firem vede společnost VICI Properties. Ta vlastní velké množství nemovitostí, především kasin a hotelů s extrémně vysokým obratem. Samotné provozní náklady a vybavení platí nájemci, což drží výdaje VICI minimálními. Díky dlouhodobým nájemním smlouvám nabízí její podnikání velkou stabilitu. VICI navíc vlastní značnou část nemovitostí na slavném Las Vegas Strip, což její pozici na vrcholu žebříčku dále posiluje. Apple tak potvrzuje, že i při rozsáhlé globální přítomnosti dokáže generovat mimořádnou efektivitu. I když rekordy v RPE zatím drží jiní.

Zdroj
