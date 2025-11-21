Apple představil další limitovanou edici příslušenství pro iPhone!

Je tomu sice teprve pár dnů, co Apple světu skrze tiskovou zprávu představil poměrně kontroverzní doplněk v podobě iPhone Pocket, a už tu máme další limitovanou edici příslušenstvím pro iPhone. To je tentokrát k dispozici jen v americkém Apple Online Storu a oproti iPhone Pocket jej Apple odhalil podstatně komorněji, což je možná trochu škoda. Myšlenka tohoto příslušenství je totiž rozhodně skvělá. Jedná se totiž o oslavu 40. výročí přístupnosti v Apple produktech.
Novinka nese název Hikawa Phone Grip and Stand a Apple uvádí v jejím popisu na webu konkrétně toto: „Hikawa Phone Grip & Stand je adaptivní příslušenství kompatibilní s MagSafe pro iPhone, které navrhla Bailey Hikawa k oslavě 40. výročí přístupnosti v Apple. Tento ergonomický úchyt byl navržen s ohledem na přístupnost od samého počátku a vychází z přímých podnětů osob se zdravotním postižením, které má vliv na jejich svalovou sílu, obratnost a ovládání rukou. Držák se pomocí magnetů bezpečně připevní k jakémukoli iPhonu s MagSafe, lze jej snadno sejmout a slouží také jako stojánek, který iPhone podepírá ve dvou různých úhlech pohledu, a to jak vertikálně, tak horizontálně. Každý produkt Hikawa, inspirovaný moderní sochařskou tvorbou, je sám o sobě uměleckým předmětem. Limitovaná edice Hikawa Phone Grip & Stand je k dispozici ve dvou barvách, výrazném, dobře viditelném Chartreuse a recyklovaném Crater, exkluzivně pro Apple.“
Držák je dostupný pouze online s tím, že stojí 69,95 dolarů bez daně, tedy zhruba 1470 Kč (bez daně). Jelikož jej Apple představil dnes v noci a to ještě v tichosti, přestože se jedná o limitovanou edici, stále je skladem. Jak už to ale u limitovaných edic bývá, je poměrně pravděpodobné, že nebude trvat dlouho a sklady Applu se vyprázdní. Jak však uvádíme v úvodu, jedná se produkt prodávaný exkluzivně v USA, tudíž máte-li na něj zálusk u nás, cesta k němu bude poměrně trnitá. Na Apple Online Storu naleznete daný produkt zde.