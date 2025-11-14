Zavřít reklamu

Byli jsme při startu prodejů iPhone Pocket v Apple SoHo! Podívejte se, jak to tam vypadalo a co jsme ulovili

Jiří Filip
Na dnešní 15. hodinu našeho času, respektive pak 9:00 EST si Apple naplánoval startu prodejů v úterý představeného doplňku iPhone Pocket. A jelikož je kolega Roman momentálně žije v New Yorku, nemohl se startu prodejů v Apple SoHo nezúčastnit. Díky tomu se tak můžete podívat na exkluzivní fotoreport toho, jak start prodejů této zajímavé novinky, která se prodává jen v pár zemích světa, vypadal. Na unboxing a recenzi si pak budete muset nějakou chvíli počkat, na našem magazínu se ale samozřejmě taktéž objeví. Už nyní můžu prozradit, že se nám povedla do redakce ukořistit růžová a žlutá barevná varianta v kratší verzi.

iPhone Pocket 2 iPhone Pocket 2
iPhone Pocket 3 iPhone Pocket 3
iPhone Pocket 4 iPhone Pocket 4
iPhone Pocket 1 iPhone Pocket 1
iPhone Pocket 5 iPhone Pocket 5
iPhone Pocket 6 iPhone Pocket 6
iPhone Pocket 7 iPhone Pocket 7
iPhone Pocket 8 iPhone Pocket 8
iPhone Pocket 9 iPhone Pocket 9
iPhone Pocket 10 iPhone Pocket 10
iPhone Pocket 11 iPhone Pocket 11
iPhone Pocket 12 iPhone Pocket 12
iPhone Pocket 13 iPhone Pocket 13
iPhone Pocket 14 iPhone Pocket 14
iPhone Pocket 15 iPhone Pocket 15
iPhone Pocket 16 iPhone Pocket 16
iPhone Pocket 17 iPhone Pocket 17
iPhone Pocket 18 iPhone Pocket 18
iPhone Pocket 19 iPhone Pocket 19
iPhone Pocket 20 iPhone Pocket 20
iPhone Pocket 21 iPhone Pocket 21
iPhone Pocket 22 iPhone Pocket 22
iPhone Pocket 23 iPhone Pocket 23
iPhone Pocket 24 iPhone Pocket 24
iPhone Pocket 25 iPhone Pocket 25
iPhone Pocket 26 iPhone Pocket 26
iPhone Pocket 27 iPhone Pocket 27
iPhone Pocket 28 iPhone Pocket 28
iPhone Pocket 29 iPhone Pocket 29
iPhone Pocket 30 iPhone Pocket 30
iPhone Pocket 31 iPhone Pocket 31
iPhone Pocket 32 iPhone Pocket 32
iPhone Pocket 33 iPhone Pocket 33
iPhone Pocket 34 iPhone Pocket 34
iPhone Pocket 35 iPhone Pocket 35
iPhone Pocket 36 iPhone Pocket 36
iPhone Pocket 37 iPhone Pocket 37
iPhone Pocket 38 iPhone Pocket 38
Už před 9. hodinou ranní tamního času se před Apple Storem tvořila velká fronta zájemců o tuto novinku s tím, že obrovský zájem byl i po otevření obchodu. Lidé, kteří si pro doplněk přišli, si jej pak kupovali zpravidla po více kusech, aby jej mohli různě kombinovat s oblečením a tak podobně. Přestože tedy byla těchto doplňků skladem spousta, vzhledem k zájmu se rychle vyprodávají, v USA je pak už vyprodáno kompletně v obchodě i Online Store. Samotný Apple údajně takto velký zájem ani nečekal, čemuž dost možná odpovídají i celkové skladové zásoby.

