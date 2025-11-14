Byli jsme při startu prodejů iPhone Pocket v Apple SoHo! Podívejte se, jak to tam vypadalo a co jsme ulovili

Na dnešní 15. hodinu našeho času, respektive pak 9:00 EST si Apple naplánoval startu prodejů v úterý představeného doplňku iPhone Pocket. A jelikož je kolega Roman momentálně žije v New Yorku, nemohl se startu prodejů v Apple SoHo nezúčastnit. Díky tomu se tak můžete podívat na exkluzivní fotoreport toho, jak start prodejů této zajímavé novinky, která se prodává jen v pár zemích světa, vypadal. Na unboxing a recenzi si pak budete muset nějakou chvíli počkat, na našem magazínu se ale samozřejmě taktéž objeví. Už nyní můžu prozradit, že se nám povedla do redakce ukořistit růžová a žlutá barevná varianta v kratší verzi.
Fotogalerie
Už před 9. hodinou ranní tamního času se před Apple Storem tvořila velká fronta zájemců o tuto novinku s tím, že obrovský zájem byl i po otevření obchodu. Lidé, kteří si pro doplněk přišli, si jej pak kupovali zpravidla po více kusech, aby jej mohli různě kombinovat s oblečením a tak podobně. Přestože tedy byla těchto doplňků skladem spousta, vzhledem k zájmu se rychle vyprodávají, v USA je pak už vyprodáno kompletně v obchodě i Online Store. Samotný Apple údajně takto velký zájem ani nečekal, čemuž dost možná odpovídají i celkové skladové zásoby.
Tak musím povedať, že je to neuveriteľné.