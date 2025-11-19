Netatmo v obřích slevách! Smart Home produkty s podporou HomeKitu nyní seženete o polovinu levněji

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky chytré domácnosti, o produktech z dílny francouzské společnosti Netatmo jste již určitě slyšeli. Jedná se totiž o prémiové kousky, které vynikají nad konkurencí jak svým designem, tak i funkcemi. S trochou nadsázky se o nich dá dokonce hovořit jakožto o Applu ve světě chytré domácnosti. Jejich prémiovost a kvalita je sice vykoupena vyšší cenou, tu však nyní doslova zmasakroval Black Friday na Mobil Pohotovosti. Ten totiž přináší slevy až 53 %, díky čemuž jsou tak tyto produkty nejdostupnější za posledních mnoho měsíců.
Na své si přijdou zejména uživatelé řešící vytápění, ale taktéž kvalitu vzduchu či obecně jejich okolního prostředí. Do slev se totiž dostal například chytrý termostat Smart Thermostat, potažmo jeho pokročilejší verze Smart Modulating Thermostat, přičemž k dostání jsou ve slevách i chytré termostatické hlavice, které v kombinaci s termostatem vytváří nepřekonatelné tepelné kombo. Zlevnila ale třeba i Smart Weather Station skládající se z vnitřního a venkovního modulu, které vám s mimořádnou přesností odhalí spoustu detailů o vašem okolí jak uvnitř, tak venku. A levnější je i ryze interiérový Smart Air Quality Monitor zaměřující se na monitoring kvality vzduchu. A slevy? Ty dosahují až 53 %, takže je rozhodně o co stát! Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že skladové zásoby nejsou neomezené a tudíž je třeba nakupovat rychle.
Zlevněné Netatmo produkty na Mobil Pohotovosti naleznete zde