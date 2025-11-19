Apple vyvíjí revoluční kryty pro iPhone! Toto se mají naučit

Apple podle nového úniku z Číny pracuje na krytech pro iPhony, které by se staly sekundárním dotykovým rozhraním pro budoucí modely. Informaci přinesl známý leaker Instant Digital, který tvrdí, že jablečná společnost vyvíjí ochranné kryty pro řadu Pro s integrovanými dotykovými senzory. Ačkoli únik neobsahuje konkrétní detaily, naznačuje jej dřívější patentová přihláška Applu z minulého roku. Ta popisuje kryt vybavený kapacitními nebo tlakem aktivovanými senzory, které dokážou nahradit tradiční fyzická tlačítka na telefonu. Po nasazení krytu by iPhone rozpoznal jeho přítomnost a přesměroval ovládací funkce (například změnu hlasitosti nebo aktivaci fotoaparátu) na dotykové zóny na povrchu krytu.
Fotogalerie
Patent rovněž popisuje komunikaci krytu s iPhonem přes NFC, a dokonce zmiňuje možnost integrovaného Touch ID, umístěného přímo v krytu. Načasování úniku je zajímavé. Apple má údajně pracovat na radikálním redesignu svého výročního iPhonu plánovaného na rok 2027, který má nabídnout obrazovku obepínající všechny čtyři hrany zařízení. Takový design by zanechal minimum prostoru pro klasická mechanická tlačítka. Spekuluje se proto, že Apple přejde na kapacitní, pevné vrstvy bez pohyblivých částí.
Interaktivní kryt by tak mohl převzít roli fyzických tlačítek a nabídnout větší a ergonomičtější plochy pro úpravu hlasitosti, focení nebo rychlé akce. Takový přístup by zároveň předešel nechtěnému dotykovému vstupu na zaoblených hranách displeje a poskytl hmatovou odezvu, kterou by extrémně minimalistické tělo telefonu postrádalo. Není jisté, zda jsou dotykové kryty přímo spojeny s vývojem výročního iPhonu, ale souběh úniků naznačuje, že Apple aktivně zkoumá způsoby, jak nahradit tlačítka a rozšířit ovládání zařízení mimo šasi. Jde ale o patent, kterých má Apple celou řadu a nemusí jej nikdy uvést v život.