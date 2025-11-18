X spouští nový zabezpečený komunikátor! S názvem si Musk moc hlavu nelámal

Muskova sociální síť X oficiálně spouští Chat coby nový komunikační systém s end-to-end šifrováním (E2EE), který plně nahrazuje dosavadní přímé zprávy. Funkce je již dostupná na iOS prostřednictvím aplikace X a představuje dosud nejambicióznější krok platformy směrem k bezpečnější soukromé komunikaci. Chat přináší podporu hlasových i video hovorů, mizících zpráv, sdílení souborů a také možnost upravit nebo smazat již odeslané zprávy. Veškerá předchozí konverzace se automaticky přenáší z původního DM systému, takže uživatelé nepřicházejí o historii komunikace.
Součástí jsou i nástroje pro vyšší ochranu soukromí, jako je blokace snímků obrazovky a upozornění na pokusy o jejich pořízení. Platforma však upozorňuje, že šifrování se nevztahuje na metadata zpráv, která mohou odhalit informace o odesílateli i příjemci. Ačkoli Chat nabízí E2EE, společnost připouští, že v současné verzi systém postrádá ochranu proti man-in-the-middle (MITM) útokům. To znamená, že komunikace může být teoreticky zachycena, aniž by to účastníci rozpoznali. Přístup by tak mohl získat i insider nebo samotná platforma X, například na základě příkazu veřejnoprávní instituce.
Společnost uvedla, že pracuje na doplňkových nástrojích, které uživatelům umožní ověřit integritu šifrované komunikace. X své nové chatovací nástroje testovala již několik měsíců. Po dřívějším spuštění šifrovaných zpráv musela funkci v květnu pozastavit kvůli neupřesněným problémům. Vývoj stále pokračuje a chystá se také Android verze i nová funkce pro hlasové poznámky. Chat tak představuje významný krok k modernizaci komunikace na platformě, i když jeho bezpečnostní omezení budou pravděpodobně předmětem široké debaty.