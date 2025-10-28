Twitter.com končí!

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, chystá další krok v postupném mazání své původní identity. Společnost totiž potvrdila, že doména twitter.com bude oficiálně odstavena, a to už do 10. listopadu. Uživatelé, kteří pro přihlašování používají hardwarové bezpečnostní klíče nebo passkey, si tak musí své zařízení do té doby „přeregistrovat“, jinak se ke svému účtu jednoduše nedostanou.
Na změnu upozornil oficiální účet X Safety, který ovšem zprvu nepřinesl žádné vysvětlení. Firma pouze uvedla, že je nutné, aby všichni uživatelé používající bezpečnostní klíče pro dvoufaktorové ověřování (2FA) provedli novou registraci. Jinak budou jejich klíče po stanoveném termínu nefunkční.
Jakmile se tato informace objevila, okamžitě se rozjela vlna spekulací o možném bezpečnostním incidentu. X však rychle vydal prohlášení, že se nejedná o žádný únik dat ani kompromitaci infrastruktury. Důvod je podle firmy čistě technický – bezpečnostní klíče jsou momentálně svázány s doménou twitter.com, a aby mohly dál fungovat, musí být převedeny pod novou doménu x.com „Tato změna nesouvisí s žádným bezpečnostním problémem. Týká se pouze YubiKeyů a passkeyů – nikoliv jiných metod, jako jsou ověřovací aplikace. Re-registrací pouze aktualizujete napojení na x.com, protože doménu twitter.com plánujeme postupně vyřadit,“ uvedla společnost.
Kroky Elona Muska tak potvrzují, že přechod na značku X má být kompletní a to včetně domén a interních systémů. Jenže jak už to u Muskových změn bývá, uživatelé varují, že může jít o pořádný chaos. Odpojení původní domény totiž nejspíš naruší funkčnost řady integrovaných služeb od embedovaných tweetů až po rozhraní API. Ironií osudu je, že X si problémy způsobuje i sám. Automatické přepisování odkazů z „twitter.com“ na „x.com“ v příspěvcích už vedlo k několika bizarním situacím, kdy i samotné firemní účty sdílely nefunkční odkazy nebo nesmyslné texty.