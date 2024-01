Musk zničil Twitter a konečně to máme černé na bílém!

Investiční společnost Fidelity, která je hlavním soukromým akcionářem společnosti X (dříve Twitter), si nechala udělat nové ocenění a zjistila, že Twitter má nyní hodnotu pouze 28 % oproti částce, za kterou jej koupil Elon Musk, tedy 44 miliard dolarů. Fidelity také snížila hodnotu svých akciií o 33 % poté, co Elon Musk řekl všem velkým inzerentům, kteří odmítli na X inzerovat, aby šli do prd*le. Elon Musk koupil Twitter za částku 44 miliard dolarů a jak vyšlo později najevo, koupil nakonec společnost kvůli tomu, že by mu to nařídil soud poté, co nejprve nákup slíbil, poté odmítl a následně čelil žalobě od Twitteru za to, že odmítl nákup zrealizovat.

Když Musk zjistil, že mu teče do bot a soud by mu nákup nařídil, raději jej učinil předtím, než soud rozhodl. Od okamžiku koupě provedl řadu kontrovoerzních změn. Nejprve společnost přejmenoval z Twitteru na X, následně vyhodil bezpečnostní tým, většinu moderátorů a odblokoval drtivou většinu účtů lidí, kteří byli zablokováni kvůli nenávistným projevům, rasismu nebo konspiračním teoriím. Mezi tyto účty patří také účet Kanyeho Westa, který byl zablokován za antisemitistické projevy.

Na tyto skutečnosti zareagovalo více než 100 významných inzerentů včetně Applu a pozastavilo na X reklamní kampaně, na což reagoval Musk tím, aby šli do prd*le. Právě tyto skutečnosti vedou k aktuálnímu snížení hodnoty společnosti na pouhých 28 % oproti kupní ceně. Fidelity je obří podílový fond, který pomohl Muskovi získat hotovost potřebnou na nákup Twitteru výměnou za akcie této sociální sítě. A právě protože je Fidelity podílový fond, je nucena pravidelně zveřejňovat hodnotu svého portfólia. Z poslední závěrečné zprávy pro rok 2023 pak vyplynulo, že podle Fidelity je hodnota X (Twitter) nižší o 71,5 % oproti momentu, kdy Elon Musk tuto sociální síť koupil společnost.