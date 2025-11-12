Lidé.cz jsou zpět! Seznam oživil legendární sociální síť

Seznam po pěti letech znovu oživuje legendární Lidé.cz. Jenže tentokrát nejde o návrat k dávné seznamce, jak si ji většina z nás pamatuje. Nová verze služby má totiž mnohem blíže k moderním sociálním sítím typu X (dříve Twitter), Threads nebo Bluesky. Z původního konceptu „místo pro seznámení“ se tak stává prostor pro diskuze, názory a sdílení myšlenek – tedy přesně to, co Seznamu na jeho dalších platformách dlouho chybělo.
Lidé.cz jsou přitom už od svého znovuzrození plné obsahu. Seznam si pomohl chytrým krokem – převzal diskuze z vlastních i partnerských webů, takže nová sociální síť nepůsobí jako prázdná ulitka, ale spíš jako přirozené pokračování známých debat, které uživatelé znají z komentářů pod články.
Základní princip fungování přitom připomíná ostatní mikroblogovací sítě. Uživatelé mohou psát příspěvky o délce až 1600 znaků, přidávat k nim obrázky, komentovat ostatní, dávat lajky, sledovat se navzájem nebo naopak blokovat ty, s nimiž si nechtějí přijít do kontaktu. Jediná věc, která zatím chybí, jsou soukromé zprávy – Seznam se zjevně chce vyhnout tomu, aby se Lidé.cz znovu zvrhlo v seznamku.
Hlavní stránka sítě je postavená kolem názorů a diskuzí. Pravý panel totiž zobrazuje nejzajímavější články z portálu Seznamu i nálady z jiných diskuzí, což z Lidé.cz dělá jakýsi průsečík zpravodajství a sociální interakce. Jinými slovy, jde o místo, kde se čtenář může nejen dozvědět, co se děje, ale rovnou se i zapojit do debaty – bez přepínání mezi různými weby. Nové Lidé.cz se tak nesnaží konkurovat Facebooku nebo Instagramu, ale míří spíš na publikum, které chce sdílet názory, reagovat na dění a vést diskuze bez nutnosti opouštět prostředí Seznamu. Po pěti letech ticha se tedy projekt vrací ve zcela nové roli a tentokrát může mít opravdu šanci uspět.