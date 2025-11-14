Fanoušci fotbalu, jásejte! MLS bude od příštího roku na Apple TV bez příplatku

Apple příští rok výrazně zamíchá kartami ve sportovní nabídce svého videoportfolia. A je to skvělá zpráva pro všechny fanoušky fotbalu! MLS Season Pass, který doposud fungoval jako samostatná placená služba za 79 dolarů ročně, totiž končí v podobě, jakou jsme znali. Veškerý obsah Major League Soccer se přesune přímo do základního předplatného Apple TV, a to bez jakýchkoli příplatků. Stačí mít běžné Apple TV a od nové sezóny můžete sledovat kompletní MLS.
Pro Apple je to poměrně odvážný krok, ale dává smysl. Základní Apple TV předplatné za 199 Kč měsíčně (nebo jako součást Apple One) tím získává výrazně větší hodnotu, zatímco MLS se otevírá mnohem širšímu publiku. A že je to třeba. Doposud totiž zůstávala většina zápasů zamčená za Season Passem, což mladším divákům ani příležitostným fanouškům zrovna nepomáhalo. Podle odhadů měl Season Pass jen 1 až 2 miliony odběratelů celosvětově, zatímco Apple TV má přes 50 milionů předplatitelů. Přesunutí MLS přímo do základní nabídky tak výrazně zvyšuje šanci, že se zámořská liga konečně dostane před širší publikum a přitáhne nové fanoušky.
Krok je přitom strategicky výhodný i pro Apple. Ten sice přijde o část příjmů z extra předplatného, ale na oplátku dostane větší diváckou základnu pro živé sportovní přenosy a tedy i možnost prodávat reklamu za vyšší ceny. Pokud tedy sledujete MLS nebo jen máte rádi sportovní obsah na Apple TV, příští rok vás čeká opravdu velké rozšíření nabídky a to tentokrát bez dalších příplatků a bez paywallů, které bránily růstu ligy. A to je přesně ten druh změny, která může sportovní streamování zase o krok posunout.