Apple prozradil, zda dorazí do Apple TV v dohledné době reklamy!

Streamovací služba Apple TV má za sebou svůj dosud nejúspěšnější rok a už teď odhaluje ambiciózní plány na rok 2026. V rozhovoru pro Screen International promluvili šéfové Eddy Cue, Zack Van Amburg a Jamie Erlicht o chystaném obsahu, reklamním modelu a filmové strategii.
Každý týden nový originál a návrat hitů
Van Amburg prozradil, že v roce 2026 plánují téměř každý týden uvést nový originální titul. Dočkáme se také návratu osvědčených sérií jako Ted Lasso nebo For All Mankind. Streamer tak pokračuje v trendu, který odstartoval dramatem Severance a letos završil úspěchem filmu F1 v kinech. Co se týče reklam, Apple zatím žádnou variantu s reklamním paušálem nezvažuje. Eddy Cue vysvětlil: „Zatím nemáme žádné plány. Nechci říkat, že to nikdy nebude, ale myslíme si, že uživatelé si zaslouží nerušený zážitek.“
Růst bez čísel a filmy případ od případu
Na otázku o počtu předplatitelů Cue tradičně mlžil, ale připustil, že Apple TV zaznamenalo největší nárůst počtu diváků i odsledovaných hodin v celé své historii. Na dotaz ohledně filmové strategie dodal, že úspěch filmu F1 v kinech je důležitý, ale Apple bude o nasazení každého filmu rozhodovat individuálně.
Fotogalerie
Mezi úspěšné snímky uvedené přímo na platformě patří Spirited, Echo Valley či The Gorge. Podle Van Amburga je sledovaly „miliony lidí“, i když konkrétní čísla tradičně neprozradil.