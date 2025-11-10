Apple musí nutně přejmenovat fyzickou Apple TV, jinak má(me) zaděláno na spoustu nepochopení

Zejména v posledních letech platilo, že pochopení produktové nabídky Applu bylo díky jeho jednoduchému produktovému názvosloví naprosto snadné. Stačilo totiž vlastně jen vědět, že nejvyšší hardwarová kategorie produktů nese označení „Pro“, přičemž vše ostatní je horší nebo někde mezi základem a středem. Nicméně po nedávném rebrandingu streamovací služby Apple TV+ na Apple TV přinesl kalifornský gigant do své nabídky produktů solidní zmatek. Dva jeho produkty se totiž nyní jmenují stejně, přestože v jednom případě se jedná o hardware a v jednom pak o software, respektive pak digitální streamovací službu. A Applu tak pravděpodobně nezbývá nic jiného než svůj televizní box přejmenovat, protože v opačném případě čeká svět solidní zmatek.
Fotogalerie
Pokud tedy Apple v dohledné době skutečně představí novou generaci Apple TV, o čemž se spekuluje skutečně intenzivně (přičemž údajně se tak má stát už tento týden), absolutně bych se nedivil tomu, kdyby ji představil pod novým názvem. Hezké by bylo třeba „Apple Home“, ale to by se zase dostal do kolize s aplikací Domácnost (Home). Nicméně vzhledem k tomu, že dnes slouží hardwarová Apple TV vlastně jako domácí centrum,, které kromě multimediálního obsahu zprostředkovává vzdálenou komunikaci s HomeKitem a tak podobně, nepřekvapil by například název Apple Home Central či Apple Bridge. Nechme se však samozřejmě překvapit, s čím nakonec Apple přijde.