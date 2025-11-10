Apple musí nutně přejmenovat fyzickou Apple TV, jinak má(me) zaděláno na spoustu nepochopení

Zavřít reklamu

Zejména v posledních letech platilo, že pochopení produktové nabídky Applu bylo díky jeho jednoduchému produktovému názvosloví naprosto snadné. Stačilo totiž vlastně jen vědět, že nejvyšší hardwarová kategorie produktů nese označení „Pro“, přičemž vše ostatní je horší nebo někde mezi základem a středem. Nicméně po nedávném rebrandingu streamovací služby Apple TV+ na Apple TV přinesl kalifornský gigant do své nabídky produktů solidní zmatek. Dva jeho produkty se totiž nyní jmenují stejně, přestože v jednom případě se jedná o hardware a v jednom pak o software, respektive pak digitální streamovací službu. A Applu tak pravděpodobně nezbývá nic jiného než svůj televizní box přejmenovat, protože v opačném případě čeká svět solidní zmatek.

Ten totiž tak trochu nastal už nyní. Stačí se podívat na sociální sítě, kde se čas od času objeví poměrně vtipné diskuze, kdy jeden diskutér píše "o voze", druhý pak "o koze" a chvíli trvá, než jim navzájem dojde, že se baví o jiném produktu. Já pak přesně tohle zažil v posledních dnech hned několikrát a to jak v souvislosti s hardwarem, tak streamovací službou, kdy v jednom z případů se mě kamarád ptal, zda mám Apple TV a zda to stojí za to, ve druhém pak kolik Apple TV stojí. V obou případech se tedy jednalo o otázky, které lze v pohodě vztáhnout na obě varianty Apple TV. Jasně, upřesnit si, jaký že produkt člověk zrovna myslí není ve výsledku žádný problém, ale je pravdou, že jsme na něco takového u Applu úplně zvyklí nebyli. 
Pokud tedy Apple v dohledné době skutečně představí novou generaci Apple TV, o čemž se spekuluje skutečně intenzivně (přičemž údajně se tak má stát už tento týden), absolutně bych se nedivil tomu, kdyby ji představil pod novým názvem. Hezké by bylo třeba „Apple Home“, ale to by se zase dostal do kolize s aplikací Domácnost (Home). Nicméně vzhledem k tomu, že dnes slouží hardwarová Apple TV vlastně jako domácí centrum,, které kromě multimediálního obsahu zprostředkovává vzdálenou komunikaci s HomeKitem a tak podobně, nepřekvapil by například název Apple Home Central či Apple Bridge. Nechme se však samozřejmě překvapit, s čím nakonec Apple přijde.

