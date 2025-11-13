Zavřít reklamu

Nejen iPhone Air! Mizerné prodeje hlásí i iPhone 16e

iPhone
Jiří Filip
0

Zdá se, že snaha Applu nabídnout dostupnější iPhone znovu narazila. Tvrdí to alespoň zdroje čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Fixed Focus Digital, podle kterých se letošní iPhone 16e prodává podstatně hůř, než by v Cupertinu čekali a přidává se tak po bok neúspěšného iPhonu Air, jehož výroba má být údajně ukončena už koncem tohoto měsíce.

Apple přitom do iPhonu 16e vložil víc, než by se od „levného“ modelu čekalo. Telefon nabízí čip A18, OLED displej, 48Mpx hlavní fotoaparát a moderní modem C1, a to vše za cenu 16 990 Kč. Přesto se ukazuje, že zákazníci raději sáhnou po dražších modelech řady iPhone 17, jejichž poptávka naopak roste a nutí Apple navyšovat výrobu. Samotný leaker nicméně dodává, že prodejní krize iPhone 16e není nic v porovnání s tím, čím si prochází iPhone Air. 

Neúspěch iPhonu Air, který měl být jakýmsi mostem mezi základní a Pro řadou, je totiž podle dostupných informací dokonce natolik výrazný, že Apple zcela zastavuje jeho výrobu. Druhá generace iPhonu Air byla plánována až na podzim 2026 po boku iPhonu 18 Pro, ovšem podle serveru The Information byla její premiéra odložena. 

Zatímco iPhone Air má tedy zatím budoucnost nejasnou, řada „e“ by se měla ještě minimálně jednou objevit. Podle řady nejrůznějších úniků bychom se totiž měli v jarních měsících 2026 dočkat iPhone 17e s čipem A19 a pravděpodobně i Dynamic Islandem. Zda ale tyto změny dokážou zvrátit nepříznivý trend a přesvědčit zákazníky, že levnější iPhone stojí za to, zůstává otázkou. A jak vnímáte iPhone 16e vy? 

