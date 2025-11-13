Zavřít reklamu

Podívejte se na vůbec první unboxing iPhone Pocket!

iPhone
Jiří Filip
Již zítra vstupuje ve vybraných zemích do prodeje jeden z nejbizarnějších doplňků z dílny Applu za poslední roky. Řeč je konkrétně o iPhone Pocket, který si svou premiéru odbyl v úterý v netradičním dopoledním čase skrze tiskovou zprávu. A přestože do prodeje zamíří až v pátek 14. listopadu, na internetu se již objevil jeho první unboxing a bližší „ohmatání“, díky čemuž si tak můžeme o této zajímavé novince udělat podstatně lepší obrázek.

 

Novinka s názvem iPhone Pocket vytvořená ve spolupráci s japonským designérem ISSEY MIYAKE není podle slov Applu pouhý obal, ale stylový módní doplněk, který dělá z nošení iPhonu malý každodenní rituál. Vyrobený je z jediného kusu pružného 3D úpletu, který se přizpůsobí tvaru telefonu i způsobu nošení a zároveň působí jako živý organismus. Díky otevřené, žebrované konstrukci umožňuje rychlý pohled na displej a lze ho nosit v ruce, na kabelce či přes rameno. iPhone Pocket tak spojuje funkčnost Applu s hravostí a elegancí MIYAKE, přičemž se nabízí v několika výrazných barvách a limitovaném množství – ovšem bohužel bez plánu na prodej v Česku.

Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE black with iPhone 17 Pro Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-black-with-iPhone-17-Pro
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE cinnamon with iPhone 17 Pro Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-cinnamon-with-iPhone-17-Pro
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE cinnamon Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-cinnamon
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE hero Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-hero
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE lemon and mandarin with iPhone 17 and iPhone Air Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-lemon-and-mandarin-with-iPhone-17-and-iPhone-Air
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE long strap colors Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-long-strap-colors
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE peacock Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-peacock
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE pink with BAO BAO bag Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-pink-with-BAO-BAO-bag
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE purple with iPhone 17 01 Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-purple-with-iPhone-17-01
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE purple with iPhone 17 02 Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-purple-with-iPhone-17-02
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE sapphire with iPhone Air Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-sapphire-with-iPhone-Air
Apple iPhone Pocket and ISSEY MIYAKE short strap colors Apple-iPhone-Pocket-and-ISSEY-MIYAKE-short-strap-colors
