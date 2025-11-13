Podívejte se na vůbec první unboxing iPhone Pocket!

Již zítra vstupuje ve vybraných zemích do prodeje jeden z nejbizarnějších doplňků z dílny Applu za poslední roky. Řeč je konkrétně o iPhone Pocket, který si svou premiéru odbyl v úterý v netradičním dopoledním čase skrze tiskovou zprávu. A přestože do prodeje zamíří až v pátek 14. listopadu, na internetu se již objevil jeho první unboxing a bližší „ohmatání“, díky čemuž si tak můžeme o této zajímavé novince udělat podstatně lepší obrázek.
Novinka s názvem iPhone Pocket vytvořená ve spolupráci s japonským designérem ISSEY MIYAKE není podle slov Applu pouhý obal, ale stylový módní doplněk, který dělá z nošení iPhonu malý každodenní rituál. Vyrobený je z jediného kusu pružného 3D úpletu, který se přizpůsobí tvaru telefonu i způsobu nošení a zároveň působí jako živý organismus. Díky otevřené, žebrované konstrukci umožňuje rychlý pohled na displej a lze ho nosit v ruce, na kabelce či přes rameno. iPhone Pocket tak spojuje funkčnost Applu s hravostí a elegancí MIYAKE, přičemž se nabízí v několika výrazných barvách a limitovaném množství – ovšem bohužel bez plánu na prodej v Česku.