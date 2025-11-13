Apple začal prodávat ovladače k PSVR 2

Apple překvapivě rozšířil nabídku příslušenství pro Vision Pro a to o zařízení, které by ještě před pár měsíci čekal málokdo. Na svém Apple Online Store (byť jen tam, kde se Vision Pro prodává) totiž začal prodávat ovladače PlayStation VR2 Sense Controllers určené původně pro headset od Sony.
Podpora ovladačů byla oznámena už na letošní WWDC25 v rámci představení systému visionOS 26, který jejich používání s Vision Pro umožňuje. Apple tehdy slíbil, že se Sense Controllers objeví v prodeji „později v roce 2025“ a svůj slib nyní plní. Ovladače s nabíjecím stojánkem stojí 249,95 dolarů a aktuálně jsou dostupné v online obchodě Applu v zemích, kde je Vision Pro v prodeji. Do kamenných Apple Storů dorazí už v pondělí 17. listopadu. Zajímavostí je, že právě Apple Store je momentálně jediné místo, kde lze ovladače koupit samostatně, bez nutnosti pořizovat celý headset PlayStation VR2.
Fotogalerie
Od uvedení Vision Pro na trh se mezi uživateli často objevovala poptávka po přesnějším ovládání než jen pomocí gest a sledování rukou. Apple na ni zareagoval právě spoluprací se Sony, což je v tomto směru zcela ideální. PSVR2 Sense Controllers totiž nabízejí precizní snímání pohybu v šesti osách, detekci dotyku prstů a pokročilou haptickou odezvu, kterou uživatelé dobře znají z konzolového prostředí PlayStationu 5.
Podle Applu by tato kombinace měla zásadně rozšířit možnosti her i aplikací, které vyžadují jemné ovládání a fyzickou interakci. Skvěle to ukazuje i nová sportovní hra Pickle Pro, kterou Apple ukázal na promo materiálech a která jasně dává tušit, že Vision Pro se začíná posouvat i směrem k plnohodnotnému hernímu zařízení.
Ačkoliv je spojení Applu a Sony v herním světě poněkud nečekané, dává překvapivě velký smysl. Obě firmy sdílí důraz na precizní zpracování, kvalitní technologie i plynulý uživatelský zážitek. Pokud se pak spolupráce osvědčí, mohli bychom se v budoucnu dočkat dalších kroků, které Vision Pro promění z experimentálního headsetu v zařízení, na kterém si budete chtít opravdu zahrát.