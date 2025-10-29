Ikonický youtuber tvrdě o Apple Vision Pro: „Skoro nikdo jej nepoužívá a dva roky po uvedení na něj jen sedá prach“

Známý technologický youtuber Marques Brownlee (MKBHD), kterého Apple zve pravidelně na své Keynotes či mu půjčuje nové produkty ještě před startem prodejů, si vzal na paškál Apple Vision Pro a překvapivě si vůbec nebral servítky. Ve svém nejnovějším videu s názvem „What’s Going on with Apple Vision Pro?“ totiž doslova prohlásil, že většina uživatelů, kteří si náhlavní soupravu za 3 500 dolarů pořídili, ji dnes prakticky vůbec nepoužívá. „Dva roky po uvedení se ukazuje, že na většinu Vision Pro jen sedá prach,“ říká Brownlee, podle kterého se zařízení neproměnilo v přelomový produkt, jak Apple doufal.
Youtuber se k poměrně drsnému vyjádření rozhodl poté, co Apple nedávno vydal Vision Pro s výkonnějším čipem. Ten totiž měl Brownlee možnost otestovat, přičemž vyloženě nadšený z ní nebyl. „Je to víceméně ten samý headset jako ten před dvěma lety,“ shrnul Brownlee. Změnou je prý jen nový textilní pásek Dual Knit Band, který sice zlepšuje pohodlí, ale celkově přidává i na váze. „Je to příjemnější na hlavě, ale žádná revoluce se nekoná,“ dodává.
Poměrně překvapivé je pak to, že dle youtubera je drobným upgradem i jinými recenzenty vychvalovaný čip M5, Ten sice zrychluje načítání aplikací a zlepšuje energetickou efektivitu, ale nepřináší zásadní rozdíl v používání. Displeje, kamery i celkový zážitek zůstávají podle jeho slov prakticky stejné. I na to konto youtuber říká, že Vision Pro zkrátka nenaplnil očekávání a to jak Applu, tak uživatelů. „Je to škoda, protože zařízení samo o sobě má obrovský potenciál. Ale lidé ho používají hlavně na sledování filmů a pak ho odloží do šuplíku,“ konstatuje. Zároveň poukazuje na to, že zatímco Apple s Vision Pro přešlapuje na místě, konkurence nespí. Chválí například chytré brýle Meta Ray-Ban, které si díky praktičnosti, nižší ceně a menší „společenské trapnosti“ získávají daleko širší publikum. Vision Pro tak podle něj zůstává „technologickou demonstrací“, ale nikoli tím převratným produktem, který měl změnit svět.