Přijde vám iPhone 17 Pro stále málo tlustý? Tímto krytem to vyřešíte a navrch mu přidáte další výdrž

Značka Mophie představila novou generaci svých legendárních nabíjecích pouzder Juice Pack, určených pro modely iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Tímto krokem společnost doslova oprašuje koncept Battery Case krytů, které byly populární především v éře iPhonů 6 až 11, a které se tehdy staly spásou pro všechny, kdo měli problém s výdrží baterie. Nové Juice Packy jsou navrženy tak, aby nejen chránily, ale zároveň prodloužily výdrž telefonu až o 60 %. Nejtenčí z nich, určený pro iPhone Air, má kapacitu 2 400 mAh, tloušťku 15 mm, a stále tedy zachovává relativně štíhlý profil. Větší modely pro iPhone 17 Pro a 17 Pro Max nabízejí 3 000 mAh a 3 600 mAh, což podle Mophie znamená zhruba 50% navýšení výdrže.
Pouzdra mají následující kapacity:
- iPhone Air: 2,400 mAh, což poskytne 60% baterky.
- iPhone 17 Pro: 3,000 mAh, což poskytne 50% baterky.
- iPhone 17 Pro Max: 3,600 mAh, což poskytne 50% baterky.
Kromě integrované baterie nabízí pouzdra ochranu při pádu, vystouplé hrany kolem displeje a port pro připojení poutka. Praktické je i průchozí nabíjení přes USB-C (po připojení kabelu se nejdříve dobije iPhone a teprve poté samotné pouzdro). Stejným způsobem lze přes USB-C používat i drátová sluchátka, což ocení uživatelé, kteří se bez kabelu neobejdou. Všechna tři nová pouzdra Mophie Juice Pack jsou již dostupná na oficiálním webu výrobce za cenu 99,99 dolarů. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří chtějí z iPhonu 17 Pro dostat maximum na jedno nabití, či vám nové iPhony přijdou až moc tenké, Mophie má pro vás nostalgické, ale praktické řešení.