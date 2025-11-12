Zavřít reklamu

Přestala vám znenadání fungovat AirPods Max? Zkuste je na chvíli zavřít do mrazáku!

Majitelé první generace AirPods Max začínají hlásit znepokojivý problém, který mezi uživateli dostal přezdívku „three amber lights of death“, čili „tři oranžová světla smrti“. Tento stav znamená, že sluchátka nelze připojit k zařízení a běžný reset nepomáhá. V mnoha případech se tak zdají být úplně „mrtvá“. Problém se objevuje u stále většího počtu uživatelů, přičemž LED indikátor při pokusu o připojení třikrát zabliká oranžově, což značí hardwarovou chybu. Oficiální oprava zatím neexistuje, avšak uživatelé na internetu nabízejí dva postupy, které mohou sluchátka alespoň dočasně rozjet.

Mohlo by vás zajímat

Někteří majitelé AirPods Max uvádějí, že pomohlo vyčištění kontaktů mezi náušníky a hlavovým mostem. Jiní ovšem tvrdí, že sluchátka rozjel až pobyt v mrazáku, a to přibližně na 30 až 60 minut. Novinář Jeff Carlson z CNET popsal, že po hodině chlazení sluchátka znovu fungují a po vyndání z obalu se bez problémů spárovala přes Bluetooth. Podle teorie zveřejněné na Redditu by mohlo jít o mikroskopické praskliny ve vodičích, které vedou napájení mezi mušlemi. Tyto vodiče se při otáčení náušníků mohou po tisících pohybech narušit. Ochlazení pak způsobí smrštění izolační vrstvy a dočasné spojení přerušeného kontaktu.

Ačkoli tato metoda zní hodně podivně, někteří uživatelé potvrzují, že jim sluchátka po zmrazení fungovala několik dní či týdnů. Není to trvalé řešení, ale může prodloužit životnost zařízení před nutností výměny. Apple se k problému zatím oficiálně nevyjádřil. S ohledem na cenu sluchátek ovšem mnoho uživatelů důvodně očekává, že první generace AirPods Max by měla vydržet víc než jen několik let. A nebude třeba je pro zprovoznění strkat do mrazáku.

