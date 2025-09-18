Tato funkce AirPods Pro 3 je k dispozici jen u letošních iPhonů

Nová generace sluchátek AirPods Pro 3 se začne prodávat už tento pátek 19. září. Přináší řadu vylepšení, která ocení všichni uživatelé, ale jedna konkrétní novinka je výhradně dostupná jen majitelům letošních iPhonů – konkrétně modelů iPhone 17 a iPhone Air.
Vylepšené přesné vyhledávání
Jedním z častých problémů uživatelů bezdrátových sluchátek je jejich ztrácení. Apple proto u AirPods Pro 3 přepracoval nabíjecí pouzdro a vybavil jej modernější technologií Ultra Wideband (U2 čip). Díky tomu se zvýšila dosahová vzdálenost funkce precizního vyhledávání až 1,5× oproti předchozí generaci. Kromě toho má pouzdro také integrovaný reproduktor, takže lze sluchátka snadno najít i tehdy, když zapadnou hluboko mezi polštáře gauče. Na první pohled by se mohlo zdát, že z vylepšení budou těžit všichni uživatelé iPhonů vybavených U2 čipem – tedy například i iPhony 15. Apple ale na svých stránkách uvádí jasnou poznámku: zvýšený dosah funguje pouze v kombinaci s AirPods Pro 3 a letošními modely iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a iPhone Air.
Fotogalerie
Exkluzivní funkce jako lákadlo na letošní modely?
Majitelé starších iPhonů tedy sice budou moci své nové AirPods dohledat, ale zlepšení dosahu nebude tak výrazné. Apple zatím nespecifikoval, zda i starší modely nabídnou alespoň částečně lepší výsledky, nebo zůstanou na úrovni AirPods Pro 2. Exkluzivita této funkce vyvolává otázky. Je možné, že Apple technicky mohl umožnit vylepšené vyhledávání i na iPhonech 15, ale rozhodl se jej svázat s nejnovější generací, aby zvýšil její atraktivitu. Druhou možností je, že nová implementace Ultra Wideband čipu v iPhonech 17 a Air skutečně přináší technické benefity, které starší zařízení nedokáží využít. Ať už jde o marketingový tah, nebo o reálný technologický limit, jedno je jisté: pokud chcete využít vylepšené přesné vyhledávání AirPods Pro 3 naplno, budete potřebovat letošní iPhone. Pro všechny ostatní bude novinka znamenat spíše kosmetické zlepšení.