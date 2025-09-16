AirPods Pro 3 dočkaly nenápadné vylepšení, díky kterému půjdou lépe najít

Apple u nových AirPods Pro 3 přidal do nabíjecího pouzdra čip U2, tedy druhou generaci Ultra Wideband technologie. Zatímco v minulosti se o něm hovořilo spíše obecně, nyní jej firma prezentuje jako klíčovou novinku, která výrazně zlepšuje vyhledávání ztracených sluchátek.
Čip U2 se poprvé objevil již u iPhonu 15 a Apple Watch Ultra 2. Ve srovnání s první generací U1 nabízí až trojnásobný dosah – konkrétně až 200 stop (přibližně 60 metrů). To je zásadní posun proti předchozímu pouzdru AirPods Pro 2, které mělo dosah omezený právě čipem U1.
AirPods Pro 3 s lepším hledáním
Pro uživatele to znamená, že při ztrátě nebo zapomenutí pouzdra mohou využít funkci Přesné hledání v aplikaci Najít na mnohem delší vzdálenosti. Lokalizace tak bude přesnější i v prostředích, kde signál Wi-Fi nebo Bluetooth nemusí stačit – například v rozlehlých budovách či venku.
Fotogalerie
Zlepšení se přitom netýká pouze AirPods Pro 3. Čip U2 by měl dorazit také do chystaného AirTagu 2, o kterém se spekuluje již delší dobu. To by mohlo znamenat plošné rozšíření této technologie do celé řady produktů, kde přesné sledování polohy hraje zásadní roli.
AirPods Pro 3 lze již nyní předobjednat, přičemž oficiální prodej startuje v pátek. Díky novému čipu U2 se stávají jedním z nejlépe dohledatelných produktů v rámci Apple ekosystému.