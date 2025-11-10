iOS 26.2 potvrdil plány Applu na vlastní Smart Home produkty!

Apple podle všeho připravuje další rozšíření své chytré domácnosti. V kódu nejnovější bety systému iOS 26.2 totiž objevili vývojáři spolupracující s portálem MacWorld odkazy na nový typ zařízení, které spadá do úplně nové kategorie příslušenství. Dosud přitom Apple nabízel v rámci chytré domácnosti jen HomePod a Apple TV.
Vývojáři konkrétně odhalili novou systémovou značku s názvem „isFirstPartyAccessory“, tedy označení, které by mohlo patřit produktům přímo od Applu. Dnes má totiž Home aplikace vlastní interní označení pro zařízení jako „isHomePod“ či „isAppleTV“, zatímco ostatní příslušenství od jiných výrobců je evidováno jako „third-party“. Nové označení tak jasně naznačuje, že Apple chystá další kategorii chytrého příslušenství s vlastním hardwarem, která nebude spadat do žádné ze současných skupin.
V zákulisí se přitom už delší dobu mluví o tom, že Apple pracuje na novém HomePodu s displejem nebo dokonce na stolním chytrém hubu, který by kombinoval funkce iPadu a HomePodu. Jenže právě tato nová systémová značka naznačuje, že by mohlo dorazit něco z trochu jiného soudku, například bezpečnostní kamera nebo chytrý zvonek.
Ostatně, jak upozornil reportér Mark Gurman z Bloombergu či analytik Ming-Chi Kuo, Apple má už nějakou dobu vyvíjet vlastní domácí bezpečnostní kameru, která by byla úzce integrována do ekosystému Applu. Uživatelé by ji tak mohli snadno spravovat v aplikaci Domácnost, sledovat živý obraz přes iPhone nebo Apple Watch a využívat ji spolu s funkcemi jako je HomeKit Secure Video. Pokud se tyto informace potvrdí, právě tato kamera by mohla být oním „prvním příslušenstvím první strany“ nového typu.
Zda se nová kamera skutečně dostane na trh samozřejmě zatím není jisté. V Applu se občas objeví interní funkce, které nakonec nikdy nespatří světlo světa. Nicméně vzhledem k tomu, že se o tomto či obecně o produktech pro Smart Home šušká již opravdu dlouho, nebylo by jejich představení žádným překvapením.