Povinný přechod na novou verzi HomeKitu se odkládá!

Apple před pár hodinami v tichosti znovu upravil harmonogram ukončení podpory původní verze HomeKitu. Podle nového dokumentu podpory tak bude možné používat starou architekturu Apple Home až do 10. února 2026. Původně přitom měla podpora skončit už letos na podzim, což uživatelům dává několik měsíců navíc na přechod.
Změna se dotkne všech, kdo stále běží na starší verzi HomeKitu, tedy té, která byla nahrazena novou architekturou už v březnu 2023 společně s iOS 16.4. Apple od té doby podporuje obě verze paralelně, aby dali uživatelům čas na bezproblémovou migraci i kvůli počátečním problémům se stabilitou, které tehdy nové řešení provázely.
Od února 2026 ale už starší architektura přestane fungovat úplně, což znamená, že přestanou fungovat automatizace a příslušenství spojené se starým systémem. Zároveň tím skončí podpora aplikace Home na zařízeních se staršími verzemi systémů než iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 a watchOS 9.2.
Přechod na novinku se však rozhodně vyplatí. Nová architektura HomeKitu totiž přináší celou řadu vylepšení od rychlejší a spolehlivější komunikace s příslušenstvím až po nové funkce, jako je správa přístupu pro hosty, podpora robotických vysavačů nebo detailní historie aktivit. Aktualizaci lze spustit ručně v aplikaci Domácnost přes nastavení Domácnosti – Aktualizace softwaru, přičemž Apple upozorňuje, že pokud ji uživatelé neprovedou sami, může být systém časem automaticky přepnut na novou architekturu.