iOS 26.1 a další nové OS Applu opravují přes 50 bezpečnostních chyb!

Apple před pár hodinami po týdnech testování vypustil iOS 26.1 a iPadOS 26.1, tedy první větší aktualizace svých systémů od zářijového vydání. A přestože na první pohled nepřináší nic až tak zásadního, „pod kapotou“ jde o update, který by si měl nainstalovat každý uživatel. Apple totiž opravil více než padesát bezpečnostních zranitelností, z nichž některé mohly útočníkům umožnit přístup k citlivým datům nebo dokonce obejít ochranné mechanismy systému.
Podle oficiálních poznámek Applu se záplaty týkají prakticky všech klíčových částí systému od Apple Account (tedy dřívější Apple ID), aplikace Fotky, prohlížeče Safari, Siri až po Find My nebo Stolen Device Protection, tedy funkci, která chrání zařízení v případě krádeže. Právě zde Apple opravil chybu, která mohla umožnit ochranu zcela vypnout. Další závažná zranitelnost se nacházela v jádře systému (Kernelu), kde mohlo dojít k pádům systému nebo poškození paměti, což otevíralo dveře pro možné zneužití.
Velkou část oprav tvoří jako již tradičně záplaty pro WebKit, tedy jádro Safari. Apple zde řešil hned několik problémů, které mohly vést k pádu prohlížeče, nechtěnému úniku dat či možnosti sledování aktivit uživatele bez jeho vědomí. Jedna z chyb například umožňovala sledování stisků kláves ve webovém obsahu, což je typ útoku, který Apple běžně velmi rychle eliminuje.
Opraveny byly ale i systémové aplikace a služby. Například Fotoaparát nyní lépe chrání náhled obrazu před neoprávněným přístupem, Poznámky dostaly opravu chybného kódu umožňujícího přístup k obsahu, a Apple Neural Engine prošel úpravou paměťového managementu, aby zabránil pádům systému. Změny se dotkly i Ovládacího centra, Hledání (Spotlight) nebo Siri, která mohla za určitých okolností způsobit, že se zařízení po uzamčení znovu neuzamklo správně.
Apple kromě iOS a iPadOS vydal i související aktualizace pro macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1, které přinášejí podobné bezpečnostní záplaty. Jinými slovy, pokud jste update ještě neinstalovali, rozhodně to neodkládejte. Tentokrát totiž nejde jen o drobné vylepšení či opravu drobných chyb, ale o zásadní opravu bezpečnosti OS.