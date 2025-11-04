Zavřít reklamu

iOS 26.1 a další nové OS Applu opravují přes 50 bezpečnostních chyb!

iPhone
Jiří Filip
0

Apple před pár hodinami po týdnech testování vypustil iOS 26.1iPadOS 26.1, tedy první větší aktualizace svých systémů od zářijového vydání. A přestože na první pohled nepřináší nic až tak zásadního, „pod kapotou“ jde o update, který by si měl nainstalovat každý uživatel. Apple totiž opravil více než padesát bezpečnostních zranitelností, z nichž některé mohly útočníkům umožnit přístup k citlivým datům nebo dokonce obejít ochranné mechanismy systému.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Podle oficiálních poznámek Applu se záplaty týkají prakticky všech klíčových částí systému od Apple Account (tedy dřívější Apple ID), aplikace Fotky, prohlížeče Safari, Siri až po Find My nebo Stolen Device Protection, tedy funkci, která chrání zařízení v případě krádeže. Právě zde Apple opravil chybu, která mohla umožnit ochranu zcela vypnout. Další závažná zranitelnost se nacházela v jádře systému (Kernelu), kde mohlo dojít k pádům systému nebo poškození paměti, což otevíralo dveře pro možné zneužití.

Velkou část oprav tvoří jako již tradičně záplaty pro WebKit, tedy jádro Safari. Apple zde řešil hned několik problémů, které mohly vést k pádu prohlížeče, nechtěnému úniku dat či možnosti sledování aktivit uživatele bez jeho vědomí. Jedna z chyb například umožňovala sledování stisků kláves ve webovém obsahu, což je typ útoku, který Apple běžně velmi rychle eliminuje.

Opraveny byly ale i systémové aplikace a služby. Například Fotoaparát nyní lépe chrání náhled obrazu před neoprávněným přístupem, Poznámky dostaly opravu chybného kódu umožňujícího přístup k obsahu, a Apple Neural Engine prošel úpravou paměťového managementu, aby zabránil pádům systému. Změny se dotkly i Ovládacího centra, Hledání (Spotlight) nebo Siri, která mohla za určitých okolností způsobit, že se zařízení po uzamčení znovu neuzamklo správně.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Vstoupit do galerie

Apple kromě iOS a iPadOS vydal i související aktualizace pro macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1, které přinášejí podobné bezpečnostní záplaty. Jinými slovy, pokud jste update ještě neinstalovali, rozhodně to neodkládejte. Tentokrát totiž nejde jen o drobné vylepšení či opravu drobných chyb, ale o zásadní opravu bezpečnosti OS. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.