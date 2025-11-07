Zdražení iPhonů příští rok se zdá být nevyhnutelné! Tohle je důvod

Ceny čipů pro Apple zřejmě opět porostou. Největší světový výrobce polovodičů, tchajwanská společnost TSMC, totiž podle asijských médií informoval své klíčové partnery o chystaném zvýšení cen u pokročilých výrobních procesů. přičemž nárůst cen má dosahovat až 10 % a týkat se všech čipů vyráběných pod hranicí pěti nanometrů, tedy i současných a budoucích generací procesorů Apple Silicon. Pokud tedy Apple nechce obětovat část svých marží, budoucí iPhony by mohly znovu zdražit.
Podle zprávy má TSMC zvýšit ceny především kvůli extrémně nákladnému vývoji nového 2nm výrobního procesu, který se má stát základem příští generace čipů Apple A20. Právě ten se objeví v iPhonech 18, které Apple představí v roce 2026. Nový čip přinese další posun ve výkonu i energetické efektivitě, ale cena za jeho výrobu má být přinejmenším o polovinu vyšší než u současných 3nm procesorů.
Jen pro představu, současný čip A18, vyráběný na 3nm procesu, podle odhadů stojí zhruba 45 dolarů. Pokud se informace o 2nm čipech potvrdí, může se cena vyšplhat až na 280 dolarů za kus, což by z procesoru udělalo vůbec nejdražší díl celého iPhonu. Je tedy jasné, že tato částka dost zamíchá s rozpočtem Applu na díly pro iPhone, což by ve výsledku pro zákazníky nemusela být úplně dobrá zpráva, ba právě naopak.
Zatímco totiž Apple obvykle dokáže vyšší náklady kompenzovat efektivnější výrobou nebo úsporami na jiných místech, v tomto případě může být situace složitější. Výroba na 2nm technologii je extrémně náročná, výtěžnost zatím nízká a TSMC údajně neplánuje nabízet slevy, dokud se proces nestabilizuje. To znamená, že Apple by měl na stole nepříjemné rozhodnutí – buď přijde o část zisků, nebo část vyšších nákladů přenese na zákazníky.
Pokud se tedy už nyní těšíte na novou generaci iPhonů, pomalu byste měli začít počítat s tím, že pravděpodobně zdraží a to právě kvůli čipu. Apple sice v současnosti stále drží ceny na hranici, kterou považuje za psychologicky přijatelnou, ale pokud budou výrobní náklady dál růst tímto tempem, éra „levných“ iPhonů už možná opravdu skončila.