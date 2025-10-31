Apple se brzy chystá zdražit App Store u našich sousedů!

Naše sousedy čeká již brzy nepříjemná změna v App Store. Kalifornský gigant totiž před pár hodinami oznámil, že zvýší ceny ve svém obchodě s aplikacích v Polsku, Švýcarsku a Turecku. Důvod je pak jednoduchý – nutnost po delší době přizpůsobit ceny aktuálním kurzům měn, daním a celkovým ekonomickým podmínkám v daných zemích. To jinými slovy znamená, že jablíčkáře čeká zdražování, byť historie ukázala, že jde většinou jen o nepatrný nárůst cen.
Ke změnám cen dojde podle Applu už 17. listopadu s tím, že se dotknou jak přímo aplikací, tak i in-app nákupů. Pro vývojáře to znamená, že pokud využívají automatické oceňování přes systém tzv. pricing tiers, Apple vše přepočítá sám a nové ceny se v daných zemích projeví automaticky. Naopak ti, kteří si ceny nastavují ručně nebo nabízejí předplatné, se změny bát nemusí, jelikož jejich ceny zůstanou beze změny.
Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10?
Podobné kroky jsou pro Apple spíše rutinou než překvapením, ale opět ukazují, jak pečlivě sleduje i ty nejmenší trhy. I když většina uživatelů v Polsku, Švýcarsku nebo Turecku pravděpodobně změnu takřka nepostřehne, vývojáři ji pocítí okamžitě, ať už kvůli kurzovým rozdílům, nebo místním daňovým pravidlům. Obecně lze ale říci, že změna cen není ničím jiným než dalším z mnoha kroků, které mají udržet App Store v harmonii s realitou světových trhů.