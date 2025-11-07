M4 vs. M5 MacBook Pro: Apple láká na ohromný výkonnostní rozdíl, realita je ale trochu jiná

Apple je mistr slovíčkaření, díky čemuž je leckdy schopný i ty nejracionálnější uživatele, že jejich MacBook Pro z minulého roku je najednou beznadějně zastaralý. Ostatně, i při představení nového čipu M5 se znovu vytasil s tradiční palbou superlativů o „největším skoku v historii Apple Silicon“, „nejrychlejších jádrech na světě“ a „4× vyšším výkonu GPU“. Jenže jak ukazují první reálné testy, rozdíl mezi generacemi M4 a M5 je v praxi daleko méně dramatický, než se může zdát.
Apple postavil M5 na třetí generaci 3nm procesu a přidal novou 10jádrovou GPU architekturu s neurálním akcelerátorem v každém jádře. K tomu zvýšil propustnost paměti o zhruba 30 % na 153 GB/s a vylepšil 16jádrový Neural Engine. Benchmarky skutečně potvrzují, že jde o monstrózní čip, tedy alespoň na papíře.
Například podle testu Blackmagic Disk Speed dokáže M5 zapisovat data téměř dvakrát rychleji než M4 a při čtení je rozdíl dokonce o více než 130 %. V Geekbench AI GPU pak M5 dosáhl dvojnásobného skóre oproti M4 a v testu 3DMark Solar Bay Extreme zvládl vykreslovat scény o polovinu rychleji. V číslech tedy působivý rozdíl, který zní jako jasný důvod k upgradu.
Jenže jakmile se podíváme na reálné využití, kouzlo marketingu rychle mizí. Macworld provedl sérii praktických testů, které ukazují, že v běžných kreativních úlohách se rozdíly smrskávají na jednotky sekund. Export 562 fotografií z Lightroomu trval na M4 66 sekund, zatímco na M5 56. Velký projekt v GarageBandu pak dopadl dost podobě – konkrétně 65 vs. 56 sekund. A dokonce i komplexní render v Blenderu byl na M5 rychlejší jen o 10 sekund.
Jinými slovy, pokud zrovna neexportujete videa ve 4K desetkrát denně nebo neprovádíte složité AI výpočty, M5 vám v praxi příliš navíc nenabídne. Ano, benchmarky vypadají skvěle, ale u většiny uživatelů rozdíl poznáte spíš na papíře než při každodenní práci. Apple si samozřejmě může dovolit tvrdit, že každý nový čip je „revoluční“, protože jeho vlastní srovnání se vždy vztahuje k dokonalým laboratorním podmínkám. Jenže ve chvíli, kdy reálné úspory času představují sotva pár vteřin mezi dvěma doušky kávy, se vyplatí zvážit, zda upgrade dává smysl.