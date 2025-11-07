Kingdom Come: Deliverance II je na víkend zdarma!

Pokud ještě nemáte plány na nadcházející víkend, dost možná už je po dočtení tohoto článku mít budete. České studio Warhorse se totiž rozhodlo potěšit všechny fanoušky historických RPG a po měsících očekávání spustilo časově omezený trial své novinky Kingdom Come: Deliverance 2. Tu si tak můžete vyzkoušet zcela zdarma a to konkrétně na PC (Steam) i Xboxu Series X/S, máte-li jakoukoliv verzi Game Passu. Nabídka platí do 10. listopadu do 19:00, takže času na první výpravu do středověkých Čech není nazbyt.
Trial verze nabízí solidní ochutnávku plné hry a umožní vám nahlédnout do titulu, které po všech stránkách posouvá originál o kus dál. A kdo se po pár hodinách hraní rozhodne, že se mu nechce čekat, má ideální příležitost. Warhorse totiž zároveň spustilo první velkou slevovou akci.
Plná verze Kingdom Come: Deliverance 2 je nyní zlevněna o 40 %, takže vás vyjde na 36 eur. Pokud chcete jít rovnou na jistotu, Gold edice s kompletním dodatečným obsahem stojí 48 eur. V obou případech se jedná o dočasnou akci dostupnou pro PC a Xbox Series X/S. Bohužel, majitelé PlayStationu 5 si zatím musí nechat zajít chuť, protože Warhorse aktuálně zvýhodnění pro platformu od Sony nenabízí. Dá se ale očekávat, že slevová vlna dorazí i tam, jen o něco později.
Pokud vás tedy láká návrat do 15. století a chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije v srdci rozpadajícího se království, teď je ideální čas. Warhorse vám k tomu dává nejen šanci zdarma, ale i pořádnou slevu. Ale pozor. Jakmile Kingdom Come: Deliverance II ochutnáte, hrozí, že u něj strávíte nikoliv jen následující víkend, ale mnohem víc. My si jej pořídili hned při vydání a první týdny se nám od konzolí zvedalo extrémně těžko!