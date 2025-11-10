Film Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut je nově zdarma ke zhlédnutí na internetu! Zde si jej můžete pustit

To, co před lety začalo jako odvážný herní projekt z pražského studia Warhorse, se před pár měsíci dočkalo dalšího nečekaného milníku. Kingdom Come: Deliverance II, světově uznávané RPG zasazené do středověkých Čech, se totiž poprvé v historii objevilo i na filmovém plátně a to v unikátním filmovém sestřihu připraveném speciálně pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Po premiéře, která vzbudila mezi fanoušky solidní ohlas, byl snímek nějaký čas dostupný pouze za poplatek. Teď ale přichází změna – Česká televize jej nově nabízí zdarma ke zhlédnutí na platformě iVysílání.
Filmový sestřih, který přetváří herní děj do uceleného dramatického příběhu, zůstává věrný svému původu. Píše se rok 1403 a království české se ocitá v chaosu. Po smrti krále Václava IV. se země zmítá v bezvládí, zatímco nájezdníci pustoší krajinu a nevinní lidé platí cenu za mocenské hry. V tomto světě sledujeme osud Jindřicha ze Skalice, obyčejného kovářova syna, který po brutálním vypálení rodné vsi vyráží na cestu pomsty a spravedlnosti. Jako spojenec právoplatného krále se ocitá uprostřed krvavých bitev, intrik a morálních dilemat – a společně s Janem Ptáčkem prochází sérií událostí, které prověří jejich odvahu i přátelství.
Tvůrci z Warhorse Studios dokázali herní zážitek proměnit v filmovou podívanou, která má atmosféru i duši. Z pečlivě vybraných scén vznikl samospádný příběh, který neztrácí na tempu a dokáže oslovit i ty, kteří hru nikdy nehráli. Autentická výprava, realistické bitvy a typicky „warhorsovský“ důraz na historickou věrnost dělají z tohoto sestřihu překvapivě silný zážitek i mimo herní svět. Jedná se zkrátka o snímek, který byste si minimálně coby fanoušci videoher neměli nechat ujít. A pokud jste fanoušky přímo Kingdom Come: Deliverance II, pak se už není vůbec o čem bavit.
Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut si lze zdarma přehrát zde