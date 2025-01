Vývojář Kingdom Come: Deliverance II odhalil s předstihem dokonalý Easter Egg skrytý do hry

Vydání Kingdom Come: Deliverance II se nezadržitelně blíží a vzhledem k tomu, o jak očekávanou hru se jedná, nikoho zřejmě nepřekvapí, že poprask kolem něj je už nyní opravdu pořádný. Jeho tvůrci navíc neustále přilévají pomyslný olej do ohně, aby zájem o své dílo, na kterém roky pracovali, ještě více rozdmýchali, což se nyní povedlo třeba i game designerovi Warhorse Studios Ondřeji Bittnerovi. Ten na svém účtě na X sdílel konkrétně screenshoty Easter Eggu, který je do Kingdom Come: Deliverance II ukryt, a nutno uznat, že se jedná o opravdovou parádu. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii níže.

Kdo by neznal legendární reportáž televize Nova o paní Zdeně, která uvízla pod kořenem a stala se tak kořenovým vězněm. Jak se zdá, toto téma ve společnosti zarezonovalo tak moc, že se jej rozhodli tvůrci Kingdom Come: Deliverance II zařadit i do jednoho ze spisů ve hře a to se vší parádou – tedy po přepisu do staročeštiny s vložkami latiny. A kdo ví, třeba je podobných vtípků ve hře skryto mnohem víc! Ostatně, přesvědčit se o tom budeme moci už od 4. února, kdy titul vychází.