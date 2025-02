Kingdom Come: Deliverance 2 nezaostává ani v prodejích fyzických kopií

Nová česká videohra hra Kingdom Come: Deliverance 2 v prvních týdnech od svého uvedení překonává všechna očekávání. Maloobchodní prodejce DATART stihl v prvních dvou týdnech prodat vyšší stovky fyzických kopií hry, díky čemuž se u něj v tomto období stala vůbec nejprodávanějším herním titulem. Svými prodeji se dokonce může měřit s nejúspěšnějšími hrami posledních let, jako je například God of War Ragnarök.

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 oficiálně vyšla teprve na začátku února. Za tak krátkou dobu se však pokračování úspěšného herního počinu z roku 2018, za nímž stojí české vývojářské studio Warhorse, stačilo stát fenoménem mezi hráči po celém světě a vážným kandidátem na hru roku. Mimořádný zájem o titul potvrzuje i DATART. Během prvních týdnů od uvedení na trh se Kingdom Come: Deliverance 2 stala nejprodávanější hrou v nabídce maloobchodního prodejce. Všechny fyzické kopie speciální Gold Edition se navíc vyprodaly ještě v předobjednávkách.

„Už v prvních dnech prodejů bylo jasné, že se Kingdom Come: Deliverance 2 stane klasikou. Prodeje krabicové verze hry u nás překonávají všechna očekávání. Během prvního týdne jsme prodali kopie hry, které nám podle původních odhadů měly vystačit minimálně na první měsíc prodejů. Zájem o hru je u nás v DATARTu několikanásobně vyšší než v případě prvního dílu,“ komentuje dosavadní prodeje hry Roman Šubrt, vedoucí produktového marketingu IT/GSM.

Úspěšná i v konkurenci těch největších

Podle statistik DATARTu se prodeje hry Kingdom Come: Deliverance 2 v prvních týdnech od uvedení na trh mohou měřit s těmi nejvýznamnějšími herními tituly posledních let, jako je například God of War Ragnarök. Zájem českých hráčů o hru zasazenou do středověké Kutné Hory a Trosek se tak vyrovnává titulům, za kterými stojí největší světová herní studia s mnohonásobně vyššími prostředky na vývoj.

Mimořádný zájem v prvních dnech prodejů zaznamenal DATART i u speciálních balíčků obsahujících PlayStation 5 a Kingdom Come: Deliverance 2. Od vydání hry zcela zastínily prodeje všech ostatních balíčků herních konzolí.

Ti, kteří se k nákupu krabicové verze hry zatím nedostali, se však nemusí obávat, že by se na ně kvůli enormní poptávce nedostalo. „Ačkoliv nás obrovský zájem fanoušků mírně překvapil, aktuálně máme skladem dostatečné zásoby na pokrytí současné poptávky. Dále je samozřejmě budeme podle potřeby doplňovat,“ uklidňuje Roman Šubrt.

Kingdom Come: Deliverance II lze na DATARTu zakoupit zde