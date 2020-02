Stahujte: Kingdom Come: Deliverance je nyní pro PC zcela zdarma

Pokud se nazýváte hráči a vlastenectví vám není cizí, nad parádní RPG hrou Kindgom Come: Deliverance nejspíše jen uznale pokýváte hlavou. Po mnoha letech se totiž jednalo o další počin z dílny Dana Vávry, který před 19 lety přišel s českou Mafií, a definoval tak nejen dobu, ale i český vývoj her. Na této pozoruhodné hře na hrdiny pracoval několik úctyhodných let a není divu, že výsledek splnil veškerá očekávání a zařadil se po bok kultovních titulů.

Nebylo by to Epic Games, aby každý týden nepřispěchalo alespoň s jednou povedenou hrou, která na chvíli ukojí žíznivé hráče a přetáhne několik nebohých duší Steamu. Tentokrát se však společnost vytasila s veledílem, které pravděpodobně bude znát každý správný Čech. Jedná se středověké RPG Kingdom Come: Deliverance, které se může nesporně pochlubit celou řadou kvalit a především zvučným jménem, jenž za titulem stojí. Tím je Dan Vávra, otec české Mafie a zakladatel studia Warhorse Games, které si tu tuto hru na hrdiny vzalo do parády. Ač od oficiálního vydání uběhly přesně 2 roky, hra zraje jako víno a vývojáři přicházejí se stále novými aktualizacemi a vylepšeními, které dotahují titul k dokonalosti. Pokud vás však tento klenot minul, nebo jste nedejbože o Kingdom Come nikdy neslyšeli, můžete se těšit na vynikající grafickou stránku s propracovanými detaily, prostředí z českých luhů a hájů, realistický soubojový systém a především nekompromisní a vtahující příběh.

Fotogalerie 5 kingdom come deliverance 2 kingdom come deliverance 3 kingdom come deliverance 6 +3 Fotek kingdom come deliverance 8 kingdom come deliverance Vstoupit do galerie

Hra se odehrává v 15. století, konkrétně v roce 1403, a sleduje příběh syna kováře Henryho, jehož rodina je při nájezdu brutálně vyvražděna a vesnice vypleněna. Na vás pochopitelně bude se pomstít a přijít všemu na kloub. Samozřejmě nebude chybět tradiční RPG systém, možnost vylepšovat si jednotlivé schopnosti, komunikace s ostatními postavami a dokonce hraní kostek. Zkrátka a jednoduše, pokud jste si někdy chtěli zahrát Zaklínače, jen v českém prostředí a bez monster, Kingdom Come: Deliverance je v tomto ohledu dokonalou volbou. Příběh navíc dohráním zdaleka nekončí a je průběžně rozšiřován dalšími DLC, jako je například From the Ashes, Treasure of the Past nebo The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon. V průběhu vás bude doprovázet jak tradiční česká hudba, tak nejrůznější popěvky a více či méně akční soundtrack, který vám bude cestu okolo Sázavy, Ratají nebo Ledečka výrazně zpříjemňovat. K dispozici budete mít rozlehlý herní svět, kde bude každá volba i činnost záviset výhradně na vás. Nebudeme vás ale dále napínat a rovnou vás odkážeme na Epic Store, kde si Kingdom Come: Deliverance můžete zdarma zahrát. Postačí vám k tomu Windows 7, Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz nebo AMD CPU Phenom II X4 940, 8GB RAM a GeForce GTX 660 či Radeon HD 7870. Ale pozor, hra je ke stažení pouhý týden – tedy do 20. února. Troufnete si vytáhnout do boje?