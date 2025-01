Kingdom Come: Deliverance je nyní ke stažení zdarma! Musíte si ale pospíšit

Chystáte se zpět do práce či do školy až v pondělí 6. ledna, nebo zkrátka jen nemáte výplň na nadcházející víkend a potažmo čtvrteční a páteční odpoledne? Pak pro vás máme super zprávu. V rámci vánočního rozdávání her totiž nyní zpřístupnil herní obchod Epic Games Store zcela zdarma parádní středověké RPG Kingdom Come: Deliverance, za kterým stojí otec legendární Mafie Dan Vávra.

Kingdom Come: Deliverance je historická RPG hra od českého studia Warhorse Studios, která se odehrává v českých zemích na počátku 15. století. Příběh sleduje Jindřicha, syna kováře, který ztratil rodiče během nájezdu žoldáků a snaží se pomstít jejich smrt. Hra je známá svým důrazem na realismus, historickou přesnost a detailní zpracování středověkého života. Hráči musí zvládat souboje, které jsou náročné a založené na historických technikách, a zároveň se starat o potřeby svého hrdiny, jako je jídlo, spánek a údržba vybavení.

Hra nabízí rozsáhlý otevřený svět, kde se hráči mohou zapojit do politických intrik, plnit vedlejší úkoly nebo prozkoumávat krásy středověkých Čech. Důraz je kladen i na příběhové rozhodování, které ovlivňuje další vývoj děje. Hra získala ocenění za svou originalitu, ale byla také kritizována za technické chyby při vydání. I přes to si získala velkou fanouškovskou základnu a stala se jedním z nejvýznamnějších příspěvků k žánru historických RPG.

Pokud jste si tedy ještě Kingdom Come: Deliverance v minulosti nezahráli, či jej zkrátka jen nemáte ve své herní sbírce, máte nyní ideální šanci k nápravě. Až do dnešní 17. hodiny jej totiž rozdává Epic Games Store zcela zdarma, byť samozřejmě jen v PC verzi. Super je pak to, že právě počítačová verze jako jediná umožňuje integraci fanouškovského českého dabingu, díky kterému si tak hru z našich luhů a hájů užijete ještě víc.

Kingdom Come: Deliverance lze zdarma stáhnout zde