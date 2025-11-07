Apple má pro iPhone Fold schovanou tajnou zbraň! 24 Mpx přední foťák má překonat všechny Androidy

Zatímco v androidím světě jsou ohebné telefony již takříkajíc standardem, Apple stále se svou první skládačkou otálí. Jak se však podle zpráv z posledních měsíců zdá, dorazit by měla již příští rok a co víc, Apple s ní má v plánu rozčeřit nynější stojaté vody ohebných telefonů. Podle nejnovějších zpráv analytiků JP Morgan, které zveřejnil jako první portál MacRumors, totiž dostane první skládací iPhone velmi pokročilou poddisplejovou kameru s rozlišením 24MPx, což by mělo být ve své době vůbec nejpokročilejší řešení svého druhu na trhu.
Dosud se technologie kamer ukrytých pod displejem objevovala hlavně u Androidů, jako jsou ZTE, jenže jejich kvalita nikdy nedokázala konkurovat klasickým selfie kamerám, které „vidí“ ven přímo. Obvykle jde totiž o senzory s rozlišením 4 nebo 8 Mpx, jejichž výsledky byly kvůli překrývajícím vrstvám displeje mdlé a neostré. Apple ale údajně přišel na způsob, jak tento problém obejít. Řešením má být konkrétně nový 24Mpx snímač se šesti plastovými čočkami a vylepšenou propustností světla, který nabídnout jasnější, ostřejší a barevně věrnější záběry než jakýkoli jiný podobný systém před ním.
Na druhou stranu to vypadá, že Apple musel udělat i pár kompromisů. Aby zařízení zůstalo co nejtenčí, údajně v něm nenajdeme LiDAR senzor ani optickou stabilizaci obrazu. Na druhé straně ale podle známého analytika Ming-Chi Kua nabídne iPhone Fold celkem čtyři fotoaparáty, kdy dva hlavní 48Mpx objektivy budou umístěné na zádech, jeden na vnějším displeji a právě zmíněný poddisplejový na tom vnitřním. Určité kompromisy mu tedy nejspíš svět odpustí. Co se týče autentizace, Apple se údajně rozhodl pro návrat k Touch ID, které má být integrované do bočního tlačítka, místo aby spoléhal na Face ID.
Doufejme tedy, že se Applu vše podaří včas dotáhnout k dokonalosti a zařízení se příští rok skutečně představí, byť již prosakují informace, že by mohlo být odhalení nakonec o rok odloženo. Jedno je ale jisté už teď. Pokud Apple svůj 24Mpx poddisplejový fotoaparát skutečně dotáhne do finále, můžeme čekat revoluci nejen ve světě skládacích telefonů, ale i v tom, jak budou v budoucnu vypadat displeje iPhonů vůbec. Podobná technologie by mu totiž otevřela dveře k zajímavým změnám.