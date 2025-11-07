Zavřít reklamu

Apple má pro iPhone Fold schovanou tajnou zbraň! 24 Mpx přední foťák má překonat všechny Androidy

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Zatímco v androidím světě jsou ohebné telefony již takříkajíc standardem, Apple stále se svou první skládačkou otálí. Jak se však podle zpráv z posledních měsíců zdá, dorazit by měla již příští rok a co víc, Apple s ní má v plánu rozčeřit nynější stojaté vody ohebných telefonů. Podle nejnovějších zpráv analytiků JP Morgan, které zveřejnil jako první portál MacRumors, totiž dostane první skládací iPhone velmi pokročilou poddisplejovou kameru s rozlišením 24MPx, což by mělo být ve své době vůbec nejpokročilejší řešení svého druhu na trhu.

Dosud se technologie kamer ukrytých pod displejem objevovala hlavně u Androidů, jako jsou ZTE, jenže jejich kvalita nikdy nedokázala konkurovat klasickým selfie kamerám, které „vidí“ ven přímo.  Obvykle jde totiž o senzory s rozlišením 4 nebo 8 Mpx, jejichž výsledky byly kvůli překrývajícím vrstvám displeje mdlé a neostré. Apple ale údajně přišel na způsob, jak tento problém obejít. Řešením má být konkrétně nový 24Mpx snímač se šesti plastovými čočkami a vylepšenou propustností světla, který nabídnout jasnější, ostřejší a barevně věrnější záběry než jakýkoli jiný podobný systém před ním.

foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone display foldable smartphone display
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone profile foldable smartphone profile
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera lens
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone front view foldable smartphone front view
foldable smartphone blue design foldable smartphone blue design
foldable smartphone open display foldable smartphone open display
foldable smartphone flat view foldable smartphone flat view
foldable smartphone back view foldable smartphone back view
foldable smartphone full display foldable smartphone full display
foldable smartphone colorful screen foldable smartphone colorful screen
foldable smartphone dual view foldable smartphone dual view
foldable smartphone edge closeup foldable smartphone edge closeup
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone dark back foldable smartphone dark back
foldable smartphone floating display foldable smartphone floating display
foldable smartphone side profile foldable smartphone side profile
foldable smartphone open foldable smartphone open
Vstoupit do galerie

Na druhou stranu to vypadá, že Apple musel udělat i pár kompromisů. Aby zařízení zůstalo co nejtenčí, údajně v něm nenajdeme LiDAR senzor ani optickou stabilizaci obrazu. Na druhé straně ale podle známého analytika Ming-Chi Kua nabídne iPhone Fold celkem čtyři fotoaparáty, kdy dva hlavní 48Mpx objektivy budou umístěné na zádech, jeden na vnějším displeji a právě zmíněný poddisplejový na tom vnitřním. Určité kompromisy mu tedy nejspíš svět odpustí. Co se týče autentizace, Apple se údajně rozhodl pro návrat k Touch ID, které má být integrované do bočního tlačítka, místo aby spoléhal na Face ID. 

Doufejme tedy, že se Applu vše podaří včas dotáhnout k dokonalosti a zařízení se příští rok skutečně představí, byť již prosakují informace, že by mohlo být odhalení nakonec o rok odloženo. Jedno je ale jisté už teď. Pokud Apple svůj 24Mpx poddisplejový fotoaparát skutečně dotáhne do finále, můžeme čekat revoluci nejen ve světě skládacích telefonů, ale i v tom, jak budou v budoucnu vypadat displeje iPhonů vůbec. Podobná technologie by mu totiž otevřela dveře k zajímavým změnám.

